Das Thema des Tages: Verleihung der Nobelpreise 2019

Wer heute die Google-Startseite ansteuerte, konnte dort eine Frau sehen, die von umherwirbelnden Buchseiten umgeben ist. Die Frau heißt Bertha von Suttner. Google widmete ihr ein eigenes Doodle, denn: Vor genau 114 Jahren erhielt die österreichische Schriftstellerin als erste Frau den Friedensnobelpreis.

Heute wurden wieder Nobelpreise verliehen. Der Friedensnobelpreis in diesem Jahr geht an einen Mann, Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed.

"Ich glaube, dass Frieden eine Herzensangelegenheit ist. Frieden ist eine Arbeit der Liebe. Frieden zu erhalten, das ist harte Arbeit."

Mit diesen Worten nahm Ahmed den Preis entgegen. Er wird unter anderem ausgezeichnet für seine Rolle beim Friedensschluss zwischen Äthiopien und Eritrea. Er gilt als Reformer. Lesen Sie hier ein Porträt.

Fredrik VARFJELL / AFP Berit Reiss-Andersen mit Abiy Ahmed (M.) bei der Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis

Allerdings haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zuletzt wieder eingetrübt, Abiy sorgte zudem mit rassistischer Wortwahl für Schlagzeilen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Von Medizin bis Chemie: Zwölf Wissenschaftler werden im Lauf des Abends noch ausgezeichnet. Einen Überblick zu den Preisträgern und ihren Leistungen finden Sie hier.

Und dann folgte kurz vor der Verleihung noch eine Attacke von der Seitenlinie: Der türkische Präsident Erdogan kritisierte die Wahl des Literaturnobelpreisträgers Peter Handke. Er attackierte Handke nun als eine "rassistische Person". Mit dem Preis würden Verstöße gegen Menschenrechte geehrt.

Handkes Haltung zum Jugoslawienkonflikt und seine Parteinahme für die Serben hatten vor der Verleihung eine Debatte ausgelöst. Letztlich geht es um die Frage, ob Handke in seinen Texten einen Völkermord verharmlost.

Dass allerdings ausgerechnet Erdogan diese Kritik an Handke äußert, scheint absurd. Schließlich werfen Kritiker dem türkischen Staatschef selbst Menschenrechtsverletzungen vor.

Das Zitat des Tages: "Der Kohleausstieg kommt zu spät, der CO2-Preis ist zu niedrig. Das ist mehr als ungenügend"

So bewertet der Klimaforscher Niklas Höhne im SPIEGEL die Klimapolitik Deutschlands. Das Forscherteam des "Climate Action Tracker" (CAT) hat zum Uno-Klimagipfel in Madrid die Klimapolitik der Länder bewertet. Und zeigt, dass die globale Temperatur um drei Grad Celsius bis 2100 steigen wird, wenn sich an der aktuellen Politik nichts ändert. Deutschland erhält von der CAT ein "hoch ungenügend".

ollo/ E+/ Getty Images Deutscher Tagebau: "Der Kohleausstieg kommt zu spät" (Archivfoto)

Finnlands neue Ministerpräsidentin Sanna Marin ist vereidigt worden - als jüngste Regierungschefin der Welt. Auch die wichtigsten Positionen in der finnischen Regierung und der Koalition, die sie trägt, werden künftig von Frauen bekleidet.

Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa Die 34-jährige Sanna Marin, hier neben dem zurückgetretenen Ministerpräsidenten Antti Rinne

Wladimir Putin hat Angela Merkel mit der Ausweisung deutscher Diplomaten gedroht. Nachdem zwei russische Diplomaten aus Berlin verwiesen wurden, drohte der russische Präsident nun, ähnliche Schritte einzuleiten. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind durch den Berliner Tiergartenmord schwer belastet.

Was die Briten außer dem Brexit bewegt: Der Brexit bestimmt zwar den Wahlkampf in Großbritannien, doch für manche Wähler sind andere Themen wichtiger. Was die Bürger umtreibt - und was die Parteien anbieten.

Ein Mann hat in einem tschechischen Krankenhaus mehrere Menschen erschossen. Weitere sind schwer verletzt. Der mutmaßlich Verdächtige ist laut Polizeiangaben tot, die Hintergründe sind unklar.

Die meisten Bausparkassen beraten mies. Zu dem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest. Die Angebote seien oft "grottenschlecht".

Die Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist tot. Sie starb mit 61 Jahren. Zusammen mit Per Gessle bildete sie das Duo Roxette. Sie hatten Welthits wie "It Must Have Been Love" und "Listen to Your Heart".

TRACEY NEARMY/ EPA-EFE/ REX Gestorben im Alter von 61 Jahren: Roxette-Sängerin Marie Fredriksson

Ein Fest der Heuchelei: Die SPD hat neue Vorsitzende, die kaum jemand kennt, verkauft alte Forderungen als "neue Zeit" und interessiert sich für wenig außer sich selbst. Die Partei steckt fest und fühlt sich wohl. Ein Essay von Nils Minkmar.

Charles Platiau/ AFP Ukraines Präsident Selenskyj, Kanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und Russlands Präsident Putin auf dem Ukraine-Gipfel in Paris

Maximales Wohlwollen: Nach drei Jahren Stille reden die Staatschefs der Ukraine, Russlands, Frankreichs und Deutschlands wieder und einigen sich sogar auf kleine, aber wichtige Schritte. Mit dem Pariser Gipfel zum Donbass-Konflikt zeigen sie: Das Normandie-Format funktioniert. Eine Analyse von Christian Esch.

Es gibt mehr Zinsen, als man glaubt: Muss man heute Aktien kaufen? Gibt es andere Möglichkeiten, sein Geld zu vermehren? Oder soll man das Arbeiten ganz lassen? Harald Schmidt hat Antworten. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL

Wann wirft Olaf Scholz hin? Der Vizekanzler ist der beliebteste Politiker im Land, doch die eigene Partei wollte ihn nicht an der Spitze. Seine Zeit als Finanzminister läuft ab.

H alb Gott, ganz König: Er verfügt über Milliarden, hat die Vielehe wieder eingeführt und schickt Untergebene zum Ideologietraining. So machtbewusst ist Thailands Herrscher.

"Das erste Jahr war hart für uns": Sie sind voller Euphorie nach Brasilien ausgewandert. Sechs Jahre später leben die Bergmanns wieder im deutschen Bad Homburg. Was ist passiert?

Privat Die Rückkehrer: Matthias und Neunza Bergmann

Was Sie schauen könnten: Champions League. Da geht CL-Sieger Liverpool am Abend als Erster der Gruppe E ins letzte Gruppenduell gegen die Österreicher. "Ich bin schon im Wettkampfmodus", sagte Trainer Jürgen Klopp vor dem Spiel, "das kann ich Ihnen sagen." Denn das Rennen ist eng: Liverpool führt nur mit einem Punkt vor dem SSC Neapel, auch Salzburg kann noch ins Achtelfinale einziehen. Ab 18.55 Uhr im TV auf DAZN und im SPIEGEL-Liveticker.

Helen & Paul Webster Insel Barra im Süden der Äußeren Hebriden: Gerade ist ein Wanderführer über schottische Inseln erschienen

Wie Sie detoxen könnten: In dieser gnadenlosen Woche der Weihnachtsfeiern habe ich Ihnen einen Tipp rausgesucht, der Sie schon beim Lesen so ein bisschen von dem ganzen Mist reinigt, den Proseccos und dem Weißwein auf Eis, den Anstandszigaretten und dem Spekulatius, den der Chef spendiert hat. Klicken Sie sich durch die Bilderstrecke über die schottischen Inseln, schauen Sie auf Berge, aufs Wasser, auf weißen Strand und auf Delfine und Otter. Otter? Ja, die gibt es dort auch.

