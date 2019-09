hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Das SUV - verteufelt und begehrt

Es war ein furchtbarer Unfall am vergangenen Wochenende in Berlin, der die Debatte um SUV neu entfachte. Ein Porsche Macan war in eine Gruppe von Passanten gerast, vier Menschen starben.

Eine private Tragödie, aus der sich eine Diskussion gesellschaftlicher Tragweite entwickelte: Denn SUV, die teuren Geländewagen, tonnenschwer, hochmotorisiert - sie werden ebenso verteufelt wie begehrt.

Kritiker sehen in ihnen eine Gefahr für weniger motorisierte Verkehrsteilnehmer, ein Problem für ohnehin chronisch zugeparkte Großstädte, eine CO2-Schleuder.

Die Geländewägen seien "der rollende Beleg für einen ökologischen Irrweg", schreibt der SPIEGEL in seiner aktuellen Titelgeschichte, und "ein Symbol für eine chronische Doppelmoral, für die große Heuchelei in der deutschen Klimadebatte".

Nirgends lässt sich das so deutlich beobachten wie auf der Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt. Die Autohersteller überbieten sich mit ökologischen Superlativen. Sie predigen ein Öko-Zeitalter - einerseits. Andererseits stehen dort in alter Gewohnheit: leistungsstarke Coupés und SUV. Klimaaktivisten haben für das Wochenende große Proteste gegen die IAA angekündigt. Lesen Sie hier die Tops und Flops der IAA.

FELIPE TRUEBA/EPA-EFE/REX "Okay. Ich hatte nicht vor, einen zu kaufen": Angela Merkel zum Porsche-Chef auf der IAA

Nächste Woche präsentiert die Bundesregierung ihr Klimakonzept. Kurz vorher schickt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im SPIEGEL eine Aufforderung an die GroKo: "Die alarmierende Dynamik des Klimawandels lässt uns keine Wahl. Wir müssen schneller und entschiedener handeln."

Entschiedenes Handeln und klare Ansagen vermisst meine Kollegin Melanie Amann bei Kanzlerin Angela Merkel. Deren jüngste Bundestagsrede sei eher ein Indiz, "warum es mit dem Klimaschutz so bald nicht vorangehen wird in diesem Land". Zum Leitartikel.

Kurz vor der Sitzung des Klimakabinetts nächste Woche haben prominente Sozialdemokraten den "PS-Ungetümen" SUV den Kampf angesagt. Und Verkehrsminister Scheuer (CSU) - den SUV von Amts wegen schon etwas angehen - hat Streit mit dem SPD-geführten Umweltministerium. Es geht um Zweifel an Scheuers Plänen. Keine guten Aussichten für das GroKo-Gemeinschaftsprojekt "Klimaschutzgesetz".

Die Zitat des Tages: "Sollte ich jemals aus dem Fenster fallen, dann seien Sie sicher: Ich wurde geschubst"

Edward Snowden erklärt im Interview von seiner turbulenten Flucht, welches ungewöhnliche Leben er in Moskau führt, warum das Internet neu erfunden werden muss. Und wie er die mächtigsten Geheimdienste der Welt austrickste.

Yuriy Chichkov/ DER SPIEGEL "Wir werden auf Schritt und Tritt verfolgt": Snowden sagt Facebook und Google den Kampf an

Hat Israels Geheimdienst Trump abgehört? US-Präsident Donald Trump gilt als kompromissloser Unterstützer der israelischen Regierung. Nun berichten US-Medien, Israels Geheimdienst könnte Trumps Handy abgehört. haben. Die Vorwürfe.

Deutschland wird wohl den weltgrößten Überschuss in der Leistungsbilanz erzielen - trotz der Exportflaute. Das legt eine Berechnung des Ifo-Instituts nahe. Die Bilanz der USA dürfte dagegen Präsident Trump missfallen.

- trotz der Exportflaute. Das legt eine Berechnung des Ifo-Instituts nahe. Die Bilanz der USA dürfte dagegen Präsident Trump missfallen. Der Streit um die Leiche von Simbabwes Ex-Diktator Mugabe ist beendet. Seine Familie und die Regierung stritten sich über den Ort für die Beerdigung. Das Regime hat sich nun durchgesetzt.

Seine Familie und die Regierung stritten sich über den Ort für die Beerdigung. Das Regime hat sich nun durchgesetzt. Sieben Millionen Menschen sind in der ersten Jahreshälfte vor Extremwetter geflohen. 2019 könnte eines der verheerendsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen werden, warnt eine NGO.

Philimon Bulawayo/ REUTERS Nach dem Zyklon Idai in Simbabwe

Die schwarze Null von heute ist die Krise von morgen: In Zeiten des Abschwungs auf die schwarze Null zu pochen, ist ökonomisch unseriös. Und für die Zukunft kommender Generationen unverantwortlich. Die Kolumne von Thomas Fricke.

Herr Doktor, haben Sie sich auch gründlich die Hände gewaschen? Viele Menschen gehen nicht ungern ins Krankenhaus, so eine neue Umfrage. Aber fangen Sie sich dort bloß keine Keime ein!, rät Harald Schmidt. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL

Wird es künftig noch Kinder mit Downsyndrom geben? Gesetzliche Krankenkassen sollen den umstrittenen Bluttest auf das Downsyndrom erstatten. Behindertenverbände sind entsetzt.

"Karl Lagerfeld sah aus wie meine Oma": Er spricht von Kunst und Orgien, von Kollegen und der Erektion seines Vaters. Ein Treffen mit Wolfgang Joop ist wie Bingewatching einer Serie mit 20 Staffeln. Von Anja Rützel.

INGE PRADER

Was Sie im Kino schauen könnten: "Ein leichtes Mädchen" zum Beispiel, den meine Kollegin Esther Buss als kluger Spätsommerfilm bewertet. Oder gucken Sie "Gut gegen Nordwind" mit Nora Tschirner. Oder das Drama "Mein Leben mit Amanda". Alle Filmstarts der Woche im Video.

Alamode "Ein leichtes Mädchen" startet im Kino

Was Sie lesen könnten: "Miro", die Biografie von Fußballer Miroslav Klose. Es geht um den ungewöhnlichen Aufstieg eines Fußballers, der bis 20 noch Zimmermann, mit 24 schon Vizeweltmeister war. Wäre was fürs Sofa am Wochenende - oder für die Parkbank. Denn, juhu: Es wird in vielen Regionen richtig spätsommerwarm. Hier geht es zur Rezension.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

