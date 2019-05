hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: BGH hat über Eigenbedarfskündigungen entschieden

Immer mehr Mieter verlieren ihre Wohnungen, weil Eigentümer Eigenbedarf anmelden. Heike Klant zum Beispiel soll nach mehr als 30 Jahren aus ihrer Mietwohnung in München ausziehen. Unser Autor Tobias Lill hat die Kinderpflegerin getroffen. Sie fühlt sich - wie vermutlich viele Menschen in dieser Situation - ausgeliefert, schutzlos. Und damit ist sie nicht allein. Wie es einer 80-jährigen demenzkranken Berlinerin geht, die ihre Wohnung räumen soll, sehen Sie im Video.

Mieterverbände klagen, dass die Gerichte es den Vermietern zu leicht machen, Mieter auf diese Weise loszuwerden. Auch die Härtefallklausel sei aufgeweicht.

Zwei dieser Härtefälle wurden heute vor dem Bundesgerichtshof verhandelt - und an die Vorinstanzen zurückverwiesen. In seinem Urteil mahnte der BGH eine genaue Prüfung bei Eigenbedarfskündigungen an: Der Verweis auf unzumutbare Härte muss im Einzelfall genau geprüft werden. Nur ein Sachverständiger könne angemessen abwägen, es gebe keine allgemeinen Fallgruppen.

Der Look des Tages

Am Sonntag ist Europawahl, und alle Welt schaut auf Brüssel. Hier tragen nicht alle nur schwarze Anzüge wie im Europaviertel, sondern viele Farben: belgische, europäische, afrikanische. Vielleicht finden Sie ja eine Inspiration, was Sie am Sonntag in der Wahlkabine tragen könnten.

Kevin Faingnaert

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

GroKo streitet über Grundrente: CDU kritisiert Finanzierungskonzept des Koalitionspartners SPD.

CDU kritisiert Finanzierungskonzept des Koalitionspartners SPD. Österreichs Außenministerin verweigert Rücktritt: Karin Kneissl pocht aufs Bleiberecht - und geriert sich als unabhängig.

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX Österreichs Außenministerin Karin Kneissl will noch bleiben

Österreichs Bundeskanzleramt gibt Namen der Ersatzminister für vakante Ministerposten bekannt: Der neue Sozialminister gilt als SPÖ-nah .

. Kabinett genehmigt Milliardenhilfen für Kohleregionen: 40 Milliarden Euro sollen betroffenen Revieren den Kohleausstieg erleichtern.

40 Milliarden Euro sollen betroffenen Revieren den Kohleausstieg erleichtern. CDU und CSU liegen kurz vor der Europawahl in Führung: Aber wie die SPD muss auch die Union laut einer SPON-Umfrage mit Verlusten rechnen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Geheime Gefühle: Die FPÖ bekommt nach dem Strache-Skandal Schützenhilfe von deutschen Ex-Geheimdienstlern. Die entdecken zugunsten der Rechten plötzlich ihr Herz für die Privatsphäre und ihre Abneigung gegen Überwachung, kommentiert Sascha Lobo.

Fucking, fucking, LOL: YouTube-Star Rezo rechnet mit der CDU ab - und Millionen schauen zu. Aber was macht er mit seinen Händen, fragt sich Harald Schmidt im Video.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Als Norddeutsche in Österreich: Je besser unsere Autorin das Land kennenlernt, desto undurchschaubarer wird es für sie. Eine schwierige Beziehung.

Wenn die Tochter dem Vater plötzlich Missbrauch vorwirft: Manche Menschen glauben fest, in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden zu sein. Doch bisweilen handelt es sich um "False Memories" - falsche Erinnerungen. Die Folgen sind verheerend.

"Der geilste Job, den es gibt": Bäckereien fehlt der Nachwuchs, kaum jemand will früh aufstehen. In Thüringen sollen nun Vietnamesen das Handwerk retten.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Benjamin Ealovega 2016 Dirigentin Mirga Gražinyt-Tyla

Was Sie hören könnten: Mirga Gražinyt-Tyla spielt entweder das leiseste oder das lauteste Instrument - wie man's nimmt: Die Litauerin dirigiert das Orchester der Symphony Hall in Birmingham. Sie ist die erste Frau am Pult bei der Deutschen Grammophon und kurz vorm Durchbruch zum Weltstar, schreibt mein Kollege Jurek Skrobala. Besonders gut klingt es, wenn sie den polnischen Komponisten Mieczysaw Weinberg dirigiert, zum Beispiel das "Kaddish".

Was Sie sonst noch machen könnten: Die deutsche Verfassung feiert ihren 70. Geburtstag. Wie gut kennen Sie eigentlich das Grundgesetz? Machen Sie den Test.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich,

Milena Hassenkamp vom Daily-Team.

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.