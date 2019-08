hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Winzer is coming

Fritz Keller ist Winzer, Gastronom - und in wenigen Wochen wohl Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Weg schien ihm vorgezeichnet: Sein Patenonkel ist die DFB-Legende Fritz Walter. Außerdem soll er ein "großes Herz für den Fußball" besitzen, wie es nun über ihn heißt. Bereits Anfang Juli hatte sich der Verband intern auf Keller festgelegt, am 27. September soll er sich im Rahmen des DFB-Bundestages zur Wahl stellen.

Der DFB hat in den vergangenen Jahren wenig ausgelassen, um seinen Ruf zu ruinieren. Vielleicht hatte er sich auch deshalb im Vorfeld einige Absagen für das Amt des Verbandspräsidenten eingehandelt. Keller wird die Nachfolge des im April zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel übernehmen. Grindel hatte in Folge einer Affäre, bei der er eine Luxusuhr als Geschenk angenommen hatte, seinen Posten geräumt.

Patrick Seeger/ DPA Winzer Fritz Keller steht mit einem Weinglas in der Hand vor dem Weingut

Wer ist der Neue? "Fritz Keller ist ohne jeden Zweifel eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit allen Qualitäten für das Amt des DFB-Präsidenten", kommentierte DFB-Vizepräsident Rainer Koch die Personalie. Keller ist derzeit Präsident des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Diese jahrzehntelange Erfahrung, sowie "eine große unternehmerische Lebensleistung" zeichneten ihn aus, hieß es weiter. Mit seiner Ernennung scheint allerdings auch das Zeitalter allmächtiger Präsidenten zu Ende.

Die Zahl des Tages: 252.000

So viele sogenannte Bildungsausländer haben im Jahr 2016 an deutschen Hochschulen studiert. Gemeint sind ausländische Studierende, die nicht in Deutschland ihr Abitur gemacht haben. Damit landeten deutsche Unis nach denen in den USA, Großbritannien und Australien auf dem vierten Platz der internationalen Beliebtheits-Skala - und damit erstmals noch vor Frankreich.

News: Was Sie heute wissen müssen

US-Präsident Donald Trump will sich mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen. Vorgeschlagen hatte Trump das per Twitter. In dem Post schmeichelte Trump Xi zudem, dieser werde sicher eine gute Lösung für die Krise in Hongkong finden.

Wollte das Wiener Kanzleramt verschleiern, dass es das Ibiza-Video kannte? Ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramts ließ mehrere Festplatten schreddern - gegen ihn wird nun ermittelt.

Ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramts ließ mehrere Festplatten schreddern - gegen ihn wird nun ermittelt. E-Scooter machen Spaß, für viele sind sie auch ein Ärgernis: In Berlin sollen Elektrostehroller künftig nicht mehr auf dem Gehweg abgestellt werden. Stattdessen soll es künftig am Straßenrand eigens Flächen dafür geben.

In Berlin sollen Elektrostehroller künftig nicht mehr auf dem Gehweg abgestellt werden. Stattdessen soll es künftig am Straßenrand eigens Flächen dafür geben. Franziska Giffey will nicht SPD-Chefin werden. Dabei galt die Familienministerin als aussichtsreiche Kandidatin. Sie ist aber mit Plagiatsvorwürfen belastet.

Emmanuele Contini/ NurPhoto/ Getty Images Familienministerin Franziska Giffey

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Es ist nicht so, dass der Wind den Text stört, sondern der Text stört den Wind - und davon bekommen Sie bei dieser Videokolumne mehr als genug. Harald Schmidt hält nichts von kleinen Puscheln. Viel Spaß.

Der Spiegel

Umstrittene Tradition: Beim "Grenzgang"-Volksfest im hessischen Biedenkopf läuft ein schwarz angemalter Mann mit Säbel und Uniform vorneweg. Mein Kollege Jean-Pierre Ziegler hat darüber mit dem Historiker Johannes Häfner gesprochen. "Wenn Sie mich fragen, kann es gar nicht schnell genug gehen, diese Figur in ihrer aktuellen Form abzuschaffen", sagt der. Das ganze Interview.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Zucker ist unsere kleine Sucht. Aber gibt es einen gesunden Umgang mit süßen Leidenschaften? Meine Kollegin Carola Kleinschmidt erklärt, wie die Lust auf Schokolade und Co. nicht zur Last wird. Hier geht's zum Text.

Philotheus Nisch

Als Gewerkschaftsführer hat Lech Walesa die Wende in Polen mitgestaltet. 30 Jahre ist das her. Heute zeigt der Streit über ihn, wie sehr das Land gespalten ist. Emilia Smechowski hat ihn getroffen. Statt "Guten Tag" sagte er: "Erste Frage."

Der Gestus, die Cleverness, die Demokratieverachtung: Napoleon ist bis heute Vorbild für Machtpolitik. Sie führte erst zu Wohlstand - und dann in den Untergang. Von Nils Minkmar.

akg-images/ picture-alliance Napoleon, Gemälde (Replik) von Jacques Louis David (1748-1825)

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Gestern hatte Ihnen mein Kollege Maximilian Holscher bereits nahegelegt, sich auf den heutigen Start des neuen Films von Quentin Tarantino vorzubereiten. Nach allem, was man hört, könnte sich ein Kinobesuch für die Hollywood-Hommage "Once Uopn a Time" wirklich lohnen. Wenn Ihnen nach etwas leichterer Unterhaltung ist, hier noch ein Alternativtipp: "Toy Story 4" läuft auch gerade. "Dieser Film ist für Kinder viel zu schade", urteilt mein Kollege Christian Buß.

Disney Szene aus "Toy Story 4"

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Vanessa Steinmetz vom Daily-Team

