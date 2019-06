hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der Fall Lübcke - Wie aus Worten Taten werden konnten

Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beschäftigt die Republik. Einen Überblick zu dem Fall finden Sie hier.

Da ist die Frage, ob Behörden die Gefahr unterschätzten, die von rechten Gruppen ausgeht. Rainer Becker sagt im Interview, diese Leute organisierten sich heute anders, es sei eine unübersichtliche Szene. Der Kenner der rechtsextremen Szene sagt auch: "Möglicherweise ist für viele gerade ein guter Zeitpunkt, sich unter ganz anderen Bedingungen wieder rechtsextrem zu betätigen."

Da ist auch die Frage, die sich Kolumnist Sascha Lobo stellt. Wie werden braune Schläfer zu Tätern? Woher kommt der Impuls zum Handeln? Ein Grund ist für Lobo "die langjährige verharmlosende Ignoranz bürgerlicher Kreise". Zur Kolumne.

Welche Rolle spielen Hass und Hetze in sozialen Medien? Der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber findet, eine große. Er gab in der "Welt" der AfD und dem rechten Rand der CDU eine Mitschuld am Fall Lübcke: "Erika Steinbach, einst eine Dame mit Bildung und Stil, demonstriert diese Selbstradikalisierung jeden Tag auf Twitter. Sie ist ebenso wie die Höckes, Ottes und Weidels durch eine Sprache, die enthemmt und zur Gewalt führt, mitschuldig am Tod Walter Lübckes."

"Unsere Gesellschaft muss aufwachen. Das sind wir Walter Lübcke und den anderen Opfern schuldig", schreibt Ruprecht Polenz, CDU-Parteikollege Lübckes, im Gastbeitrag. "Wir dürfen nicht wieder die Schlummertaste drücken, um den Wecker zu überhören." Lesen Sie hier seinen Appell - an seine Partei. Und an alle, die in diesem Land leben.

Die Zahl des Tages: 70.000.000

So viele Menschen, 70 Millionen, waren 2018 weltweit auf der Flucht. In anderen Worten: Alle zwei Sekunden sah sich ein Mensch gezwungen, aus seiner Heimat zu fliehen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zählte noch nie so viele Flüchtlinge wie 2018. Mit Abstand die meisten Menschen stammen demnach aus Syrien. Die Türkei hat am meisten Schutzsuchende aufgenommen, Deutschland kommt auf Platz fünf.

Clodagh Kilcoyne/ REUTERS Aus Myanmar geflüchtete Rohingya im Flüchtlingslager Kutupalong in Bangladesch

Vier Verdächtige sollen für den Abschuss von MH17 verantwortlich sein. Fast 300 Menschen starben beim Absturz des Malaysia-Airlines-Flugs MH17. im Jahr 2014. Die Ermittler gehen von Mord aus.

Fast 300 Menschen starben beim Absturz des Malaysia-Airlines-Flugs MH17. im Jahr 2014. Die Ermittler gehen von Mord aus. Im Fall Khashoggi gibt es Hinweise auf den saudischen Kronprinzen. Die Uno sieht "glaubhafte Hinweise" auf eine persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen für die Tötung des regierungskritischen Journalisten. Zum Bericht.

Die Uno sieht "glaubhafte Hinweise" auf eine persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen für die Tötung des regierungskritischen Journalisten. Zum Bericht. SPD-Politikerin Lambrecht soll neue Justizministerin werden. Die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzausschuss wird nach SPIEGEL-Informationen das Amt von ihrer Vorgängerin Katarina Barley übernehmen.

Die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzausschuss wird nach SPIEGEL-Informationen das Amt von ihrer Vorgängerin Katarina Barley übernehmen. Nicolas Sarkozy muss vor Gericht. Der Vorwurf: Frankreichs Ex-Staatschef soll versucht haben, einen Staatsanwalt am Obersten Gerichtshof zu bestechen.

Der Vorwurf: Frankreichs Ex-Staatschef soll versucht haben, einen Staatsanwalt am Obersten Gerichtshof zu bestechen. Mats Hummels wechselt vom FC Bayern zurück zum BVB. Nach SPIEGEL-Informationen kostet der Transfer den BVB insgesamt knapp 40 Millionen Euro.

Mats Hummels / DPA Mats Hummels wechselt zurück zum BVB

Wir Kanarienvögel: Der Anschlag "richtet sich gegen uns alle", sagt Horst Seehofer zum Fall Lübcke. Für viele nicht-weiße Deutsche klingt das wie Hohn, schreibt meine Kollegin Thembi Wolf. Sie sagt: "Er trifft die Engagierten und Öffentlichen. Er trifft meist People of Color und Migranten. Um es kurz zu sagen: Nicht ihr seid das Ziel von Rechtsterror - wir sind es."

Mein Lieblingssatz von Trump: US-Präsident Trump startet sein Projekt Wiederwahl. Absolut sensationell, findet Harald Schmidt. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL

Das Ticket des Tages: In welcher Stadt ist der Nahverkehr am günstigsten?

Der ADAC hat die Ticketkontrolle gemacht. Und verglichen, in welcher deutschen Stadt die Menschen besonders viel oder wenig zahlen für Bus und Bahn. Eine Überraschung: Ausgerechnet im sonst teuren München ist die Monatskarte recht günstig. Weiter nördlich wird's deutlich teurer. Wo steigen Sie täglich zu?

"Geld ist ein Gegner": Arlan Hamilton war lange obdachlos. Heute fördert sie Gründer in der Tech-Industrie, die sonst keine Chancen hätten, weil sie so sind wie Hamilton selbst: schwarz, weiblich, lesbisch.

Stephen Voss/ Redux/ laif Arlan Hamilton: "Geld ist ein Gegner, den ich nicht aus den Augen lasse"

Warum es wichtig ist, vergessen zu können: Das Vergessen galt lange als Versagen unseres Gedächtnisses. Inzwischen wissen Hirnforscher und Psychologen, dass ein zu gutes Erinnerungsvermögen ähnlich verheerend ist wie Demenz.

Was Sie hören könnten: "Originals", das Prince-Album, das erst nach dem Tod des Pop-Superstars rauskam. Schon zu Lebzeiten gab es Gerüchte, dass im Tresorraum von Prince Hunderte unveröffentlichte Songs des Sängers eingeschlossen waren. Nach seinem Tod nun wurde der Tresor geöffnet. Mein Kollege Christoph Dallach hat den Nachlasskurator Michael Howe gefragt, was noch alles in dem riesigen Archiv schlummert.

Getty Images Livemusiker Prince 2006 mit Stevie Wonder bei den BET Awards

Was Sie sonst tun könnten: rausgehen. Man kann sein Gesicht ja nicht oft genug in die Sonne strecken. Und sollte in Ihrem Bundesland der Donnerstag der Feiertag Fronleichnam sein oder sollten gar die Sommerferien losgehen - dann können Sie mit dem Gesicht-in-die-Sonne-Halten schon beim Frühstück anfangen. Für den Fall, dass Sie die Gelegenheit für einen Kurzurlaub mit dem Auto nutzen, wünsche ich Ihnen vor allem eine Klimaanlage. Bis zum Samstag könnten die Staus auf Deutschlands Straßen einen Höhepunkt erreichen.

