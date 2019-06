hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der Fall Walter Lübcke

Wer hat den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen? Dieser Frage geht eine Sonderkommission in der hessischen Stadt nach. Belastbare Hinweise fehlen weiter. Und trotzdem gibt es neue Erkenntnisse: Nach SPIEGEL-Informationen veränderte ein Sanitäter, der auch ein Bekannter der Familie des getöteten CDU-Politikers sein soll, den Tatort. Womöglich säuberte er einige Stellen, damit die Angehörigen dem schlimmsten Anblick nicht ausgesetzt sein würden. Meine Kollegen Jörg Diehl und Max Holscher beschreiben den aktuellen Stand.

Uwe Zucchi/dpa Walter Lübcke

Die Tat hat bei vielen Menschen Entsetzen ausgelöst - nicht so bei einigen Rechtsextremen. Diese haben Lübckes Tod im Netz teilweise sogar bejubelt. Auch ein Politiker des Kreisverbandes der AfD in Dithmarschen schloss sich an - auch wenn er seinen Facebook-Post bereits relativiert hat. Gegen derartige "menschenverachtende" Reaktionen fordert Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gegenüber dem SPIEGEL ein härteres Durchgreifen von Plattformbetreibern.

Lübcke war in der Nacht zum Sonntag auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen tot aufgefunden worden. Hinweise auf einen Selbstmord gibt es laut den Ermittlern nicht. Sie gehen davon aus, dass Lübcke mit einer Kleinkaliberwaffe getötet wurde.

Die Zahl des Tages: 34

Führungspositionen in den obersten Bundesbehörden in Deutschland wurden im Jahr 2018 nur zu 34 Prozent durch Frauen besetzt. So steht es iGleichstellungsindexex, den das Statistische Bundesamt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlicht hat. Ministerin Franziska Giffey (SPD) forderte deshalb deutlich mehr Anstrengungen. Der Wert hat sich damit im Vergleich zu 2017 kaum verändert. Und selbst im Vergleich zu 2015 ist er nur um 1,7 Prozentpunkte gestiegen.

Michael Kappeler/DPA Franziska Giffey (SPD)

News: Was Sie heute wissen müssen

EU-Kommission empfiehlt Defizitverfahren gegen Italien: Der Grund ist die zu hohe Staatsverschuldung des Landes. Aber die rechte Lega kündigte bereits an, in den Haushaltsverhandlungen hart bleiben zu wollen.

Der Grund ist die zu hohe Staatsverschuldung des Landes. Aber die rechte Lega kündigte bereits an, in den Haushaltsverhandlungen hart bleiben zu wollen. Joe Biden will als US-Präsident zurück in den Klimavertrag von Paris: Er war Vizepräsident unter Barack Obama und will nun selbst kandidieren. Für den Fall eines Wahlsiegs hat er ein umfangreiches Klimaprogramm angekündigt.

AFP Joe Biden

Scheuer befürchtet weitere Verzögerungen beim BER: Verkehrsminister Scheuer glaubt eher nicht an eine Eröffnung des Flughafens BER im Oktober 2020. Von der Airportgesellschaft fordert er klare Aussagen zu den Problemen.

Verkehrsminister Scheuer glaubt eher nicht an eine Eröffnung des Flughafens BER im Oktober 2020. Von der Airportgesellschaft fordert er klare Aussagen zu den Problemen. Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des D-Days haben begonnen: Staats- und Regierungschefs haben im britischen Portsmouth der Landung der Alliierten in der Normandie gedacht. Der Tag jährt sich morgen zum 75. Mal.

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Theresa May, Prinz Charles, Queen Elizabeth II., Donald Trump, Melania Trump, Prokopis Pavlopoulos (v.l.)

Täter von Lügde soll weiteres Kind missbraucht haben: Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage gegen Andreas V. erweitert - auf nun 298 Einzelfälle. Er soll sich auf dem Campingplatz auch an einer Zehnjährigen vergangen haben.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Die Mit-uns-nicht-zu-machen-Partei: Der Satz "Das ist mit uns nicht zu machen" ist das Mantra der SPD. Tatsächlich erweist er sich häufig als falsch. Und für Politik im 21. Jahrhundert ist er vollkommen ungeeignet, schreibt SaschLobobo in seiner Kolumne.

Was Sie über Wohnungsschnäppchen in Manhattan wissen sollten: Amazon-Boss Jeff Bezos will sich offenbar eine 80-Millionen-Dollar-Wohnung an der Fifth Avenue in New York zulegen. Warum gerade dort? Harald Schmidts neue Videokolumne.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Die volle Drohnung: Als Transportmittel für Medikamente retten sie Leben, als fliegende Waffen töten sie ohne Gewissen. Eine Ausstellung zeigt, wie Drohnen die Welt verändern.

Die Affäre Perry: Im Jahr 1999 deckte der SPIEGEL einen millionenschweren Betrug auf. Mittlerweile ist die Geschichte ein weltweiter Krimi um ein riesiges Vermögen geworden. Im Zentrum der Affäre steht das Fürstentum Liechtenstein.

KOBI GIDEON / EPA Israel Perry

"Auch Nazis essen heute Döner": Der Döner ist eine türkisch-deutsche Erfolgsgeschichte. Für den Spitzenkoch Ali Güngörmüs war das ein Problem. Heute weiß er: Identität geht durch den Magen.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: Am Abend (20.15 Uhr) läuft "Die Auferstehung" in der ARD. Der Film ist ein humoristisches Gesellschaftsstück über die Spätfolgen der 68er. Mein Kollege ChristiaBußuß schreibt, die Produktion sei ein "grelles Porträt einer Generation, die um die Reste des Wohlstands ringt, den sie einst so verachtete", und halte "einige schön perfide Momente" parat.

Julia Terjung/ SWR Szene aus der ARD-Produktion "Die Auferstehung"

Was Sie hören können: Wir hätten neue Musik im Angebot - zumindest erste Eindrücke. Mein Kollege Andreas Borcholte und drei Gastkritiker rezensieren in dieser Woche vier Alben von Fatoni, Skepta, Robag Wruhme und Andreas Dorau. Am besten schneidet in dieser Woche Fatoni mit "Andorra" ab: Bocholte beschreibt das zweite Soloalbum des Rappers als "großartigen neuen Track" und gibt 8.5 von 10 Punkten. Erste Ausschnitte und erste Tracks aller vier Alben können Sie hier hören.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

