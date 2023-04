In der Früh habe ich mich gefragt, mit welchem Thema ich diesen Newsletter eröffnen soll. Für meinen persönlichen Alltag ist lesens- und bedenkenswert, dass Europa ein Ende der Billigflugreisen bevorsteht, dass Christian Lindner bei der Erhöhung von Sozialleistungen bremst, und ehrlicherweise auch, dass man dänischen Karamellkuchen für drei Euro zustande bringen kann. Auf die erste Position gehört jedoch ein Konflikt, der zunächst weit weg klingt, der im Falle einer Eskalation aber Millionen Menschen beträfe – und zwar auch hier, zumindest wirtschaftlich gesehen.

Die Spannungen zwischen China und Taiwan wachsen: Nach einer Stippvisite der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA hat China mehrere Tage lang Militärmanöver in der Taiwanstraße abgehalten. Die EU und die USA sind in einigen Bereichen wirtschaftlich von Taiwan abhängig, genau wie China selbst.

Nun könnte man sagen: Taiwan ist etwa so groß wie Baden-Württemberg. Warum ist es wirtschaftlich so wichtig? Meine Kolleginnen und Kollegen erklären es in ihrem FAQ : Mikrochips, die in vielen unserer Alltagsgeräte stecken, etwa in Smartphones, Laptops, Autos, Kühlschränken oder Fernsehern, kommen aus Taiwan. Einer der wichtigsten Hersteller ist die Firma TSMC, sie produziert mehr als die Hälfte aller weltweit eingebauten Halbleiter.

Was würde wirtschaftlich passieren, wenn China Taiwan überfällt? Könnte sich China Taiwans Chipproduktion einverleiben? Gibt es keine Alternativen zur Chipproduktion in Taiwan? Klar ist: Ein Angriff auf die Inseldemokratie hätte fatale Folgen – nicht nur ökonomisch.

2. Ein YouTube-Star, der zu Pistorius' engstem Berater wird