Königin Elisabeth II. (vollständiger Titel: »Elizabeth the Second, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other realms and territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith«) ist reich. Sehr reich. Das mag nun eine etwas kleinliche Feststellung sein, einerseits. Andererseits ist die Königin auch nur ein Staatsoberhaupt, und nicht wenige Verächter der Krone rechnen den Royals gerne vor, was sie die Steuerzahler kosten. Gleichwohl ist es gar nicht so leicht, das exakte Vermögen zu bestimmen – es reicht von einem ganzen Fuhrpark an Automobilen bis zu Briefmarkensammlungen, von ganzen Pferdeherden in Rennställen bis zu Schlössern. So ganz genau weiß wohl nicht einmal ihre Steuerberaterin, was die Königin und ihre Familie so auf den diversen Konten hat. Faszinierend nur, dass dieses Thema weit weniger Aufmerksamkeit erregt, als das bei den Karrieren von Prinz Harry und Meghan Markle der Fall ist. Sebastian Borger hat für uns aus London dennoch aufgeschrieben, was sich wie eine Mischung aus Wirtschaftskrimi und Sozialstudie liest .