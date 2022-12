Haben Sie schon die Weihnachtspost erledigt? Dann aber flott! Bei der Post scheint nämlich das Chaos zu herrschen. Vielleicht sollte man sich jetzt schon mit der Osterpost beschäftigen. Meine Kollegen Florian Diekmann, Benedikt Müller-Arnold und Gerald Traufetter berichten von Briefen, die liegenbleiben und zu spät kommen, und von Briefträgern, die gern liegenbleiben würden, weil sie ächzen unter der Arbeitslast. Was wiederum zu Engpässen beim Personal führt - und das wiederum zu Unzufriedenheit bei Briefschreibern und Brieflesern, die ihren Unmut deutlich öfter offiziell bekunden: »In diesem Jahr hat die Bundesnetzagentur schon mehr als 37.000 Beschwerden über die Brief- und Paketdienste gezählt, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr«, berichten die Kollegen.

Auf dem Land lässt die Post häufig Pakete und Briefe vom selben Boten bringen - in der Stadt geht sie jetzt zum Teil auch dazu über. »Das schrumpfende Briefgeschäft und das wachsende Paketgeschäft miteinander zu verzahnen, ergibt schon Sinn«, sagt mein Kollege Benedikt. »Unser Gespräch mit einer Zustellerin aus einer westdeutschen Großstadt hat mir aber vor Augen geführt, was der Konzern seiner Belegschaft damit zumutet.« Die Mittdreißigerin habe berichtet, dass sie ihre Arbeit »nur noch mit Schmerztabletten und Salben geschafft hat«.

Der Post schwebt jetzt eine Lösung vor, die mich an meine Schulzeit in West-Berlin erinnert: Warum jemanden in der Oberstufe mit der »Faust«-Lektüre überfordern, wenn zwölf Zeilen »Iphigenie auf Tauris« reichen, um sagen zu können, man habe Goethe gelesen? Die Post hätte offenbar gern, dass die Regeln gelockert werden, wonach 80 Prozent der Briefe einen Tag nach Kastenleerung ankommen müssten. »Die Politik muss verstehen, wir brauchen irgendwo eine Kostenentlastung«, forderte der bisherige Konzernchef Appel - ausgerechnet an jenem Tag, an dem er einen Rekordgewinn für die ersten drei Quartale verkündete.

Von Goethe soll auch der Satz stammen: »Ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit habe, einen kurzen zu schreiben.« Hat auch mein Kollege Stefan Weigel gesagt - und der hat sein Abitur nicht in West-Berlin gemacht. Jetzt habe ich kurz gegoogelt: Der Satz wird nicht nur Goethe zugeschrieben, sondern auch Charlotte von Stein, Voltaire, Churchill und Mark Twain. Er stammt aber wohl vom französischen Mathematiker und Philosophen Blaise Pascal, der sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung befasst hat. Egal, ob kurz oder lang - dass die Post pünktlich kommt, scheint mir derzeit eher unwahrscheinlich.

2. Wie blicken die Deutschen auf Corona?