Tatsächlich hätten Land und Regierung sich »so sehr an die eigene wirtschaftliche Stärke, vor allem die Exportindustrie, gewöhnt, dass sie ihnen wie ein Naturgesetz vorkam«. Fluch und Segen zugleich sei, dass die Krise bislang den Arbeitsmarkt noch nicht nennenswert erreicht habe: »Der Leidensdruck fehlt und mit ihm der Mut für große und schmerzhafte Reformen.«

Woran liegt es? Und was könnte getan werden? Ein »Glutkern« der gegenwärtigen Probleme sei die seit Jahren verfehlte Energiepolitik. Wegen der hohen Kosten suchen viele Unternehmen, wenn überhaupt, ihr Heil im Ausland. Aus dem Ausland wiederum könnten jene Arbeitskräfte einwandern, die Deutschland in den kommenden Jahren rein demografisch bedingt verloren gehen werden – würde die Bürokratie ihnen nicht so große Steine in den Weg legen.

Und haben wir schon über die Bauindustrie gesprochen? Die Digitalisierung? Die Infrastruktur? Und warum nennt die Ampel den drohenden Absturz nur »Abkühlung«? Gefragt wäre eine Agenda: »Scholz muss sie ja nicht Agenda 2030 nennen.«

2. Wie geht es weiter mit Wagner in Afrika?

Der Genosse Prigoschin war unzweifelhaft ein echter Prominenter unserer Zeit. Ein Selfmademan, wie er im Buche steht – wenn auch in keinem, das Lenin geschrieben hat. Seit er tot ist, hängen die afrikanischen Aktivitäten seiner Söldnertruppe ein wenig in der Luft. In Nairobi (Kenia) und Bangui (Zentralafrikanische Republik) haben sich Barbara Debout und Heiner Hoffmann mal umgehört, wie’s mit Wagner so läuft.