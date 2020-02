Die Lage am Abend

Liebe Leserin, lieber Leser, guten Abend!

Heute beschäftigen wir uns mit dem Coronavirus in Deutschland. Fünf Fälle in NRW, vier in Baden-Württemberg, Hunderte Kontaktpersonen stehen unter häuslicher Quarantäne: Der Ausbruch von Covid-19 verunsichert die Republik.