Immer mehr Menschen lassen das Auto stehen und nehmen stattdessen die Bahn, lautet sein Fazit. Immer mehr Firmen wollen Jobtickets haben. Auch Arvid kann es offenbar kaum fassen; er schreibt über die Ampelkoalition: »Vielleicht hat sie sogar in der Verkehrspolitik etwas zu bieten.«

Aber glücklicherweise gibt es trotzdem etwas zu nörgeln. Zum Erreichen der Klimaziele werde das Deutschlandticket nicht allzu viel beitragen, dafür sei die CO₂-Lücke im Verkehrsbereich noch zu groß, meint Arvid in seinem Text. Und auch die regionalen Verkehrsbetriebe hätten Grund zur Sorge, denn plötzlich werden die Tickets über die Deutsche Bahn verkauft. Es kann also weitergeschimpft werden, der Abend ist gerettet.

2. Der Zug liegt im Sand

Kräftig schimpfen kann auch Bakary Sambe, ein Kenner der Sahelzone vom African Center for Peace Studies, vor allem über die europäische Ignoranz gegenüber Afrika. »Sie stellen nie die richtigen Fragen«, erklärte er mir in einem Interview. Sie – das sind Politikerinnen und Experten aus dem Westen, vor allem aus Frankreich, der ehemaligen Kolonialmacht in weiten Teilen Westafrikas. Sie fragten immer, inwiefern russische Propaganda die Stimmung gegen Frankreich anheize, meint Sambe. Was sie nicht fragen: Wieso die Desinformation auf so fruchtbaren Boden fällt, was Europa eigentlich falsch gemacht hat. Nicht nur in Niger, wo sich gerade eine Junta an die Macht geputscht hat.