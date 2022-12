Die grüne Senatorin Bettina Jarasch sprach im Interview mit meiner Kollegin Lisa Duhm davon, dass man mit öffentlichem Raum anders umgehen müsse. »Den Platz, der im Moment überproportional von Autos besetzt ist, müssen wir schrittweise anders nutzen«, so Jarasch. Es werde immer Autos geben, »aber es müssen weniger werden«. Wie sie das erreichen will? Die Leute müssten »andere Verkehrsmittel nutzen. Angebote machen wir ihnen dafür genug.« Man kann das als Kampfansage verstehen – aber auch als Lösungsvorschlag für eine grünere und lebenswertere Stadt, die sich an den Klimawandel anpassen will.

Nun erwischt es auch die Hamburger Autofahrer – nur auf eine andere Art. Wer mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist, hat an einer Ampelkreuzung in Hamburg nun prinzipiell Grün. Autofahrer müssen warten. In Karlsruhe hat man das schon länger ausprobiert. Hamburg will nun in diesem Pilotprojekt auch die übliche Priorisierung an einer Kreuzung umkehren: Vorrang haben dann nicht mehr die Autos, sondern Fahrradfahrerinnen und Fußgänger. »Bettelampel« nennt sich das Prinzip, wenn eine Ampel generell auf Grün gestellt ist und nur dann auf Rot umspringt, wenn man auf den Knopf drückt. Bisher waren das eben die Fußgänger. An der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Ufer und Bundesstraße im beliebten Stadtteil Eimsbüttel sollen nun künftig die Autofahrer um Grün betteln. Erst wenn sich ein Auto der Ampel nähert, wird eine Wärmebildkamera aktiviert, die die Ampel aktiviert. Wartezeit wird es also so oder so geben. Ich freue mich schon jetzt auf die Videoreportage mit Pöbeleien aus allen Richtungen von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Videoressort.