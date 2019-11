hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Live im TV - die Anhörungen im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump

Gestern haben in den USA die öffentlichen Anhörungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump begonnen - live übertragen im Fernsehen. Bei den Anhörungen soll geklärt werden, ob Trump eine geplante Militärhilfe für die Ukraine als Druckmittel einsetzte, um juristische Schritte in Kiew gegen seinen innenpolitischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu erzwingen - als Unterstützung für seinen Wahlkampf.

Der US-Kongress hörte mehr als fünf Stunden lang zwei Zeugen an: den geschäftsführenden Botschafter in der Ukraine, William Taylor, und den Diplomaten im US-Außenministerium George Kent. Beide hatten zuvor bereits jenseits der Öffentlichkeit ausgesagt, nun nahm auch ein breites Publikum an der Ukraineaffäre teil. Taylor bekräftigte seine Vorwürfe gegen Trump, er habe den Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, für seine "politische Kampagne" instrumentalisiert.

Andrew Harnik/ DPA William Taylor, geschäftsführender US-Botschafter in der Ukraine, und George Kent (links), Diplomat im US-Außenministerium, kommen zu ihrer Aussage vor dem US-Kongress

Neu waren einige Infos von Taylor, der aussagte, Trump habe nach seinem Telefonat mit Selenskyj auch mit dem US-Botschafter in Brüssel, Gordon Sondland, telefoniert. Ein Mitarbeiter habe das Gespräch gehört und Taylor später anvertraut, dass Trump bei der Ukrainepolitik "mehr an den Ermittlungen gegen Biden interessiert" sei als an der Ukraine.

Trump sagte später bei einer Pressekonferenz, er erinnere sich "nicht mal ein bisschen" an das angebliche Gespräch. Für ihn ist das Ganze eine "Hexenjagd".

Die Anhörungen der beiden Zeugen am Mittwoch waren erst der Anfang. Am Freitag wird die Ex-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, befragt. Kommende Woche sollen weitere Regierungsmitarbeiter folgen. Darunter möglicherweise der Oberstleutnant im Sicherheitsrat, Alexander Vindman, und Ex-Sicherheitsberater John Bolton. Auch Trumps amtierender Stabschef Mick Mulvaney ist vorgeladen. Nach den Anhörungen geht der Fall an den Justizausschuss, daraufhin würde dann das Repräsentantenhaus darüber abstimmen, schließlich der Senat.

Das Ziel der Demokraten ist es, bei den Anhörungen medienwirksam deutlich zu machen, wie tief Trump in die Ukraineaffäre verstrickt ist. Denn ein Amtsenthebungsverfahren kann nur gelingen, wenn es dafür genügend Rückhalt in der Bevölkerung gibt. Nur dann könnten auch die für eine Mehrheit notwendigen 20 Republikaner im Senat davon überzeugt werden, sich gegen Trump zu stellen.

Die Zahl des Tages: 160

Das derzeit größte Brückenbauprojekt in Europa ist fertiggebaut: Die Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig ist 160 Meter hoch und 1,7 Kilometer lang. Nach der Kochertalbrücke in Baden-Württemberg ist sie damit nun die zweithöchste Brücke in Deutschland. Acht Jahre hat der Bau gedauert, nun fehlt nur noch die Fahrbahnmarkierung, dann ist die Brücke befahrbar.

Thomas Frey/DPA Rheinland-Pfalz, Zeltingen-Rachtig: Die Hochmoselbrücke

News: Was Sie heute wissen müssen

Bundestag beschließt Masern-Impfpflicht: Kinder und Mitarbeiter in Kitas, Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen müssen künftig gegen Masern geimpft sein.

Kinder und Mitarbeiter in Kitas, Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen müssen künftig gegen Masern geimpft sein. Bundestag beschließt Soli nur noch für die Reichen: Der Solidaritätszuschlag wird weitgehend abgeschafft. Von der Regelung, die ab 2021 wirksam wird, profitieren rund 90 Prozent der Steuerzahler.

Der Solidaritätszuschlag wird weitgehend abgeschafft. Von der Regelung, die ab 2021 wirksam wird, profitieren rund 90 Prozent der Steuerzahler. Mercedes soll eine Milliarde Euro beim Personal sparen: Die strengen Grenzwerte für Autoabgase stellen Daimler vor große Herausforderungen. Die Antwort des Vorstandschefs ist ein strikter Sparkurs.

Die strengen Grenzwerte für Autoabgase stellen Daimler vor große Herausforderungen. Die Antwort des Vorstandschefs ist ein strikter Sparkurs. Bundesagentur kassiert Sanktionsbescheide für alle: Geurteilt hatten die Bundesverfassungsrichter in ihrem jüngsten Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen nur für ältere Bezieher. Doch die Botschaft reichte viel weiter.

Geurteilt hatten die Bundesverfassungsrichter in ihrem jüngsten Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen nur für ältere Bezieher. Doch die Botschaft reichte viel weiter. EU kritisiert Polen wegen Gesetzentwurf zur Sexualkunde: Polen droht Lehrern, die Sexualkunde unterrichten, mit drakonischen Haftstrafen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare und Kolumnen

Wie die GroKo den Generationenkrieg anheizt: Union und SPD sind stolz auf ihre neue Grundrente - dabei haben sie die gesetzliche Alterssicherung in einen Trümmerhaufen verwandelt, meint Michael Sauga.

Elon, Deutschland liebt dich: Tesla-Chef Elon Musk will eine E-Auto-Fabrik in Brandenburg bauen - und alle sind wie elektrisiert. Jetzt sind nur noch ein paar Kiefern im Weg, kommentiert Harald Schmidt. Hier geht's zum Video

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Eine Männerfreundschaft, die man hören kann: Ende der Sechzigerjahre trafen sich zwei der größten Stars der USA, um miteinander zu singen: Bob Dylan und Johnny Cash. Nun wurden die Aufnahmen erstmals veröffentlicht.

Walt Disney Television/ ABC/ Getty Images THE JOHNNY CASH SHOW: Bob Dylan und Johnny Cash 1969

Der Westen ist tot - wir wissen es nur noch nicht: Die USA wollen keine Weltpolizei mehr sein und auch keine Fackelträger der Freiheit. Amerika habe sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen, sagt der Philosoph Ivan Krastev.

Was Sie heute tun könnten: Natürlich schauen Sie sich heute im Kino den neuen Scorsese an, das habe ich Ihnen ja bereits am Dienstag empfohlen. Nach dem Interview mit dem Regisseur darüber, wie er heute Gangsterfilme erzählt, haben wir heute noch eine Filmkritik zu "The Irishman" für sie. Es ist Martin Scorseses teuerster, längster und traurigster Film - und wohl das letzte seiner großen Mafia-Epen.

Netlfix Robert De Niro, Al Pacino und Kollegen in "The Irishman"

Was Sie sonst noch tun könnten: Falls Sie vor dem Kino noch Zeit haben: Machen Sie doch mal wieder Ordnung daheim! Ein paar Anregungen dazu finden Sie vielleicht im Text von Marianne Wellershoff. Sie beschreibt, wie sie es endlich schaffte, ihre Wohnung aufzuräumen.

