hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Fußball-WM der Frauen in Frankreich beginnt

Frankreich gegen Südkorea. Mit diesem Spiel beginnt heute Abend die Fußball-WM in Frankreich. Eröffnet wird das Turnier mit einer Feier im Pariser Parc des Princes. Alles, was Sie last minute zur WM wissen müssen, finden Sie hier.

Die Chancen der DFB-Frauen - sie stehen nicht schlecht. Doch was muss passieren, damit das deutsche Team auch Weltmeister wird? Die Antwort der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: "Wir müssen alle Spiele gewinnen." Im Interview spricht die Bundestrainerin darüber, mit welcher Taktik sie Deutschland wieder an die Weltspitze führen will.

Die erste Chance haben die Deutschen morgen um 15 Uhr. Der Gegner heißt China. Das sind die 23 Spielerinnen im DFB-Kader.

Matt Slocum/ AP Im Tor der Deutschen: Almuth Schult vom VfL Wolfsburg

1991 fand zum ersten Mal eine Fußballweltmeisterschaft der Frauen statt. Das waren bisher sieben Turniere - und vier verschiedene Sieger: USA, Norwegen, Deutschland und Japan. Meine Kollegen aus dem Sportressort haben die Weltmeisterschaften ausgewertet und ein - subjektives - Ranking erstellt: Hier geht es zu den 50 besten Spielerinnen der WM-Geschichte.

Eine Spitzenfußballerin wird bei der WM nicht dabei sein: die Norwegerin Ada Hegerberg, 23 Jahre alt. Sie streikt. Weil sie findet, Frauen-Mannschaften würden nicht ausreichend respektiert. Zwar bekommen die Teams bei einer WM mehr Aufmerksamkeit als sonst - unbestritten ist aber, dass die Teams der Frauen deutlich weniger Fans haben als die ihrer männlichen Kollegen. Wie oft schauen Deutsche die Spiele der Frauen? Wir haben unsere Leserinnen und Lesern gefragt.

ARD und ZDF übertragen alle Spiele live. Bei SPIEGEL ONLINE können Sie die Partien der Deutschen und viele andere Partien im Liveticker verfolgen.

Die Frage des Tages: Sommerzeit oder Winterzeit - was soll jetzt gelten?

Im vergangenen Sommer hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, die Zeitumstellung schon 2019 abzuschaffen. Doch jetzt sieht es so aus, als könnten sich die zuständigen Minister nicht so schnell einigen. Woran es hakt.

News: Was Sie heute wissen müssen

Maurizio Gambarini/DPA Die hier sind bio: Kühe auf einem Ökohof in Brandenburg

Die Zahl des Tages: 700.000.000

So viele Mädchen und Jungen wurden als Minderjährige verheiratet, zwangsweise. Das Kinderhilfswerk Unicef schätzt, dass jeder Fünfte von ihnen bei seiner Hochzeit keine 15 Jahre alt gewesen sei. Kinderehen kommen demnach am häufigsten in der Zentralafrikanischen Republik vor, gefolgt von Nicaragua und Madagaskar.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Schlechter Witz: Die Große Koalition will mit dem Migrationspaket ernst machen, aber Innenminister Horst Seehofer witzelt über Gesetzestricks. Mein Kollege Sebastian Fischer schreibt, die Nummer sei "gründlich danebengegangen". Das konnte nicht gut gehen.

Mehr Umverteilung wagen: Über den Absturz der SPD lässt sich leicht höhnen. Aber ginge es den Menschen mit, sagen wir, Christian Lindner besser? Die Wahrheit ist: Die Marktwirtschaft braucht einen radikalen Neustart. Die Kolumne von Thomas Fricke.

Was Madonna und Martin Schulz gemeinsam haben: Echte Empörung oder genialer Schachzug? Madonnas Reaktion auf ein Porträt in der "New York Times" zeigt, dass sie weiß, wie Medien funktionieren. Oder auch nicht. Hier ist Harald Schmidts Video.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Der Alpha-Kevin: Kevin Kühnert treibt die SPD vor sich her. Inzwischen wird der Juso-Chef sogar als Parteivorsitzender gehandelt. Lesen Sie hier die neue SPIEGEL-Titelgeschichte.

Daniel Hofer/ DER SPIEGEL Kommt jetzt Kevin? Die neue Titelgeschichte im SPIEGEL

"Wir wecken Wut": Die Überheblichkeit der Deutschen vergrätze viele Italiener, meint der Historiker Klaus Bergdolt. Die Regierung in Berlin trage eine Mitschuld am Aufstieg der rechtsnationalen Lega und Parteichef Salvini. Von Eva-Maria Schnurr.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Mal was Neues Seen: Sollten Sie heute in ein verlängertes Wochenende oder gar in die Pfingstferien starten, könnten Sie mal wieder an einen See fahren. Nur - bloß nicht an den Gardasee. Denn es gibt rund um den Riva del Garda andere Gewässer, die genauso viel Charme haben und Eisdielen und Radstrecken und Berge außen rum. Einziger Unterschied: Dort ist's nicht so voll. Hier sind unsere Vorschläge.

Armin Herb/ SRT Lago di Molveno: Auf 800 Meter Höhe liegt der fünf Kilometer lange See, der bei Surfern beliebt ist.

Was Sie lesen könnten: den Roman "Saison der Wirbelstürme". Denn Sie müssen sich an diesem Wochenende unbedingt was suchen, das sich sowohl drinnen als auch draußen tun lässt. Was sich heute noch nach Sommer anfühlt, könnte am Samstag schon zu Gewitter mit Sturmböen werden, sagt Wetterexperte Jörg Kachelmann. Den Roman können Sie je nach Wetterlage mit zum Liegestuhl oder aufs Sofa nehmen. Oder an den See. Nur - bloß nicht an den Gardasee, Sie wissen ja.

Ich wünsche Ihnen einen schönes langes Pfingstwochenende.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.