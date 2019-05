hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Deutscher Erdüberlastungstag - und die Energiewende stockt

Der deutsche Erdüberlastungstag ist da. Das heißt: Alle Ressourcen, die der Welt für das gesamte Jahr 2019 zur Verfügung stehen, wären bereits heute aufgebraucht - würde auf dem Planeten jeder so leben wie die Menschen in Deutschland. Auch alle Emissionen, die die Erde über ein gesamtes Jahr verkraften könnte, wären schon jetzt ausgestoßen. Der Tag ergibt sich aus Modellrechnungen von Umweltorganisationen.

Damit steht Deutschland im internationalen Vergleich schlecht da. Eigentlich sollte die Energiewende gegensteuern. Allerdings: Der wichtige Umbau droht zu scheitern. Das schreiben meine Kollegen in der aktuellen Titelgeschichte des SPIEGEL. Sie erklären auch, welche Fehler die Bundesregierung dabei gemacht hat.

Nun braucht es intelligente Systeme, um die Energiewende doch noch voranzubringen. Vor allem aber müssen Anreize für die Bevölkerung her, damit die Menschen umweltfreundlicher leben. Aber die deutsche Klimapolitik stockt weiter. Dazu passen die jüngsten Pläne der CDU: Nach Informationen des SPIEGEL werden sich die Christdemokraten gegen eine mögliche CO2-Steuer positionieren. Demnach fliegt der Vorschlag aus dem Klimapapier der Partei.

Die Zahl des Tages: 41

Es läuft der Monat der Europawahl, in Deutschland ist es am 26. Mai soweit. Dann stehen 41 deutsche Parteien zur Auswahl. Sie wollen wissen, welche davon zu Ihnen passt? Der Wahl-O-Mat könnte einen ersten Eindruck geben. Es empfiehlt sich allerdings, danach noch etwas tiefer zu blicken. Deswegen können Sie sich gleich im Anschluss einen Überblick über die Wahlprogramme der größten Parteien verschaffen. Meine Kollegen haben vor einem Monat vorgestellt, was die Union, die SPD, die Grünen, die FDP, die Linken und die AfD vorhaben.

Paul Zinken/DPA Wahl-O-Mat

News: Was Sie heute wissen müssen

Peter Mayhew ist tot: Der Schauspieler wurde durch eine Rolle bekannt, für die er in ein Kostüm schlüpfte. Er spielte den Wookiee Chewbacca in den "Star Wars"-Filmen. Im Alter von 74 Jahren ist Mayhew gestorben.

Danny Moloshok/ REUTERS Peter Mayhew

SPD-Basis feiert Kühnerts Kapitalismuskritik: Für seine antikapitalistischen Thesen wird Juso-Chef Kevin Kühnert heftig attackiert. Doch überraschend viele Genossen teilen seine Kritik. Die Systemfrage ist zurück in der Debatte.

Gravierende Verstöße in Giffeys Dissertation: Die Plagiatsexperten der Internetplattform VroniPlag Wiki haben ein Urteil über die Dissertation der Bundesfamilienministerin gefällt. Nach SPIEGEL-Informationen ist es vernichtend.

Britta Pedersen/DPA Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD)

A20 an zwei Stellen leicht abgesackt: Im Jahr 2017 brachen Teile der Autobahn weg. Jetzt drohen weitere Probleme. Aber das Verkehrsministerium in Mecklenburg-Vorpommern sieht keinen Grund zur Sorge.

Im Jahr 2017 brachen Teile der Autobahn weg. Jetzt drohen weitere Probleme. Aber das Verkehrsministerium in Mecklenburg-Vorpommern sieht keinen Grund zur Sorge. Airbus will Regierung wegen Exportstopp nach Saudi-Arabien verklagen: Der Bundesregierung droht nach SPIEGEL-Informationen ein juristischer Streit wegen der Restriktionen bei Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Widdewidde, sie macht jetzt, was ihr gefällt: Die Schauspielerin Inger Nilsson ("Pippi Langstrumpf") wird 60 und erzählt im Interview, warum ihre größte Rolle mehr Fluch als Segen war - und wieso "Herr Nilsson" beim Dreh nervte.

AP/ ullstein bild Inger Nilsson als "Pippi Langstrumpf"

Die Saison der sanften Abstiege: Die Kinobranche ist im Umbruch, viele Führungspositionen werden neu besetzt. Das betrifft aber vor allem Frauen, schreibt Frédéric Jaeger in seiner Kolumne. Und diese Abgänge geschehen auffällig geräuschlos.

Was Sie jetzt zum Thema Aktienkauf wissen müssen: Warren Buffet wird zum Amazon-Fan. Was wohl Kevin Kühnert davon hält? Und wo sind eigentlich die ganzen alten weißen Frauen? Diese Fragen stellt sich Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Wenn der Teufel mir Dokumente über Korruption im Himmel gäbe - ich würde sie veröffentlichen": Kristinn Hrafnsson, der neue Chefredakteur von WikiLeaks, spricht über die Verhaftung von Julian Assange und die Nähe seiner Plattform zu Moskau.

Steffen Roth/ DER SPIEGEL Kristinn Hrafnsson

Neue Reiseaffäre beim DFB: Vorstands- und Ehrenmitglieder reisten 2014 gratis zum WM-Finale nach Rio. Mitarbeiter der Verbandszentrale durften auch mit, mussten aber selbst zahlen. Für den DFB kann das gefährlich werden.

Schädliche Stoffe in Deos, Cremes und Shampoos: Aluminium im Deo, Nanopartikel in der Sonnencreme und Silikone im Haarshampoo - wie gefährlich ist das? Dermatologin Christiane Bayerl klärt auf.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: Seit Donnerstag läuft "Liebesfilm" in den deutschen Kinos. Es ist die Geschichte eines ungleichen Paares, gespielt von Lana Cooper und Eric Klotzsch. Unser Autor Frédéric Jaeger beschreibt den ersten Spielfilm von Robert Bohrer und Emma Rosa Simon als "die vielleicht größte Überraschung des deutschen Kinojahres: eine romantische Komödie, die genau das ist, romantisch und lustig."

Grandfilm Ira (Lana Cooper) und Lenz (Eric Klotzsch) im Schlauchboot

Was Sie hören können: Das Album der Berliner Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth. "Es ist voll mit kleinen gefühligen Momenten", schreibt mein Kollege Jonas Leppin. Für ihn ist "sweetlilly93@hotmail.com" das Beste, was er in diesem Jahr gehört hat.

Und wie wird das Wetter? Regen, Graupel, Schnee - Teilen Deutschlands steht ein kaltes Wochenende bevor. Details erfahren Sie von Jörg Kachelmann im Video.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

