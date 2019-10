hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Die Kapitulation des Westens

Die Lage in Syrien stellt sich derzeit, grob gesagt, so dar: Die US-Amerikaner ziehen ihre Truppen ab, die Türken rücken mit ihrem Militär vor, die Kurden fliehen, die Russen bremsen den türkischen Vormarsch. Und Diktator Baschar al-Assad dürfte sich in Damaskus freuen.

Selten hat ein einzelnes Manöver in der Weltpolitik eine derart rasante Kettenreaktion ausgelöst wie das von US-Präsident Donald Trump. Das überraschende Ende der jahrelangen US-Militärpräsenz in Nordsyrien verändert das Kräfteverhältnis in der Region massiv.

In Syrien, das zeichnet sich immer mehr ab, findet eine Wachablösung statt. Der Westen hat kapituliert. Zwar haben Europäer und Amerikaner die Gräueltaten in Syrien immer wieder verurteilt - getan haben sie aber wenig, um die Situation zu ändern. Somit triumphieren die Despoten Assad, Recep Tayyip Erdoan und Wladimir Putin, schreiben meine Kollegen und Kolleginnen in der aktuellen SPIEGEL-Titelgeschichte. Sie nutzen das neue Machtvakuum. Die Folgen werden weit über den Nahen Osten hinaus zu spüren sein - und könnten zur Gefahr für Europa werden.

REUTERS Anhänger des "Islamischen Staats" (Archivbild)

Einer der großen Verlierer in der Region sind nun die Kurden: Für die USA und Europa waren die kurdischen Kämpfer lange Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Seit vergangener Woche rücken nun türkische Truppen gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien vor. Zwar vereinbarten Washington und Ankara eine Feuerpause, damit die Milizen abziehen können. Doch das Abkommen hielt offenbar nicht lange. Es soll erneut zu einem türkischen Angriff gekommen sein.

Die Zahl des Tages: 84

So viele Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" mit deutschem Pass waren zuletzt in Syrien inhaftiert. Das geht aus einer internen Auflistung der Bundesregierung hervor. Ein Drittel wird von der Polizei als Gefährder eingestuft - die Behörden trauen ihnen schwere Gewalttaten bis hin zu Anschlägen zu. Durch die türkische Militäroffensive in Syrien könnten sie und andere IS-Kämpfer freikommen und nach Europa einsickern, warnt Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang. Das könnte die Sicherheitslage in Deutschland deutlich verschlechtern.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Bundestag stimmt Reform der Grundsteuer zu: Die Besteuerung von Grundstücken und Gebäuden wird neu geregelt. Für Immobilienbesitzer und Mieter bleiben aber viele Fragen offen.

Die Besteuerung von Grundstücken und Gebäuden wird neu geregelt. Für Immobilienbesitzer und Mieter bleiben aber viele Fragen offen. Samuel Koch klagt über Beschimpfungen: Seit dem Unglück bei "Wetten, dass..?" ist Samuel Koch querschnittsgelähmt. Bis heute werde er für den Vorfall in der Sendung angefeindet.

Seit dem Unglück bei "Wetten, dass..?" ist Samuel Koch querschnittsgelähmt. Bis heute werde er für den Vorfall in der Sendung angefeindet. Schüler dreier Ostländer sind die Verlierer im Bildungsvergleich: 2012 gehörten sie noch zur Spitzengruppe - jetzt sind vor allem in Brandenburg die Schülerleistungen beim zweiten IQB-Bildungsvergleich dramatisch gesunken.

2012 gehörten sie noch zur Spitzengruppe - jetzt sind vor allem in Brandenburg die Schülerleistungen beim zweiten IQB-Bildungsvergleich dramatisch gesunken. Der Österreicher, die abgeschotteten Kinder und viele Fragen: In den Niederlanden soll eine Familie jahrelang auf einem Hof eingesperrt gewesen sein. Doch es gibt viele Unklarheiten.

In den Niederlanden soll eine Familie jahrelang auf einem Hof eingesperrt gewesen sein. Doch es gibt viele Unklarheiten. Ermittler suchen nach Zuschauern des Livestreams von Halle: Das Bundeskriminalamt sucht nach drei Personen, die das Video des Täters von Halle live im Netz angesehen haben.

Peter Schneider/ KEYSTONE/ DPA Samuel Koch

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Radikal den Kontakt abbrechen": Seit zehn Jahren begleitet Hannah Kozak mit der Kamera ihre Mutter Rachel. Die wurde von ihrem Partner verprügelt - und ist seitdem ein Pflegefall. Die Tochter hat eine Botschaft für Frauen in gleicher Lage. Hier geht es zum Interview.

Hannah Kozak Die Schwester und die Mutter von Fotografin Hannah Kozak bei einer Geburtstagsfeier

Bitte nicht falsch verstehen! Wer die aktuellte Bildungsstudie sieht, könnte leicht voreilige Schlüsse schließen, meint Harald Schmidt. Er findet: So dumm sind unsere Kinder gar nicht. Und: Wer braucht schon Mathe? Hier geht es zum Video.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Das war der schwierigste Überholvorgang meiner Karriere": Sie hat als erste Deutsche den Ironman gewonnen. Im Interview erklärt Anne Haug, warum sie sich im entscheidenden Moment nicht wirklich freuen konnte.

Petko Beier/ Pebe-sport Anne Haug

Das ABC der Tischkultur: Dass man sich bei Tisch nicht kratzen soll, ist seit dem 15. Jahrhundert bekannt. Aber wussten Sie, dass man Genuss lernen kann?

AXEL SCHMIDT / AFP Tür der Synagoge in Halle

Kann man Radikalisierung im Internet verhindern? Der Anschlag in Christchurch diente Stephan Balliet als Vorbild, auch sein Attentat in Halle wurde im Netz live verfolgt. Die Behörden suchen nach Wegen, damit umzugehen.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun könnten: Sich zum Brettspielen verabreden. Kommende Woche startet in Essen die SPIEL, die weltgrößte Messe für Brett- und Gesellschaftsspiele. Was aber ist aus den Neuheiten der vergangenen Jahre geworden, die nicht ganz oben in Bestsellerlisten landeten? Nicht alle guten Spiele haben die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben, schreibt meine Kollegin Diana Doert. Sie hat zehn Geheimtipps für Sie.

Diana Doert/ DER SPIEGEL Spiel "Schollen rollen"

Oder testen Sie ihr Fußballwissen: In dieser Woche dreht sich das Quiz um eine bemerkenswerte Aufholjagd im Europapokal, Andy Coles seltsame Nationalmannschaftskarriere und eine erfundene Geschichte zum WM-Finale 1990.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Max Holscher vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.