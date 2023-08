Es gebe Anzeichen dafür, dass der Doppelstart von »Barbie« und »Oppenheimer« in den bundesweiten Kinosälen zuletzt zu einem Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland beigetragen habe, schreiben Julia und Julia. Manche Wissenschaftler sähen bereits einen »Barbenheimer-Effekt«, einer habe jüngst vor einer »Post-Barbie oder Post-Oppie-Welle« gewarnt und Kinogängern zum Tragen einer – natürlich pinkfarbenen – FFP2-Maske geraten.

Tatsächlich sprechen einige Indizien dafür, dass das Virus gerade wieder dabei ist, sich zurückzumelden. So seien zuletzt deutlich mehr Menschen in Arztpraxen und Krankenhäusern wegen Atemwegserkrankungen behandelt worden. Auch hätten Kommunen in Abwässern eine steigende Viruslast festgestellt. Das schlechte Wetter der letzten Wochen trieb zudem die Massen in die Kinosäle. Und dort infizierten sich offenbar manche Zuschauer auch mit der neuen Virusvariante Eris.

Für Alarmismus bestehe derzeit dennoch kein Grund, erzählte mir meine Kollegin Julia Koch: »Niemand muss sich im Moment wegen der neuen Variante Sorgen machen oder auf Kinobesuche verzichten.« Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Eris schwerere Krankheitsverläufe hervorrufen könnte als andere Omikron-Subvarianten. Vermutlich im Herbst werde es einen angepassten Impfstoff geben, der nach Ansicht von Virologen auch zur aktuellen Variante passt, so Julia. »Wer zu einer Risikogruppe gehört oder sich einfach sicherer fühlen möchte, sollte sich dann eine Auffrischungsimpfung geben lassen.«

3. England im Rausch

Hier in London, wo ich seit mehr als sechs Jahren lebe, sieht die Lage heute dagegen ganz anders aus als in Deutschland und im Rest der Welt (von Spanien vielleicht abgesehen). Zur Abwechslung sogar mal sehr viel rosiger. Und das hat nachweislich nichts mit »Barbie« zu tun. Vielmehr steht England nach 57 (!) Jahren endlich wieder im Endspiel einer Fußballweltmeisterschaft. Gut, damals, im Jahr 1966, waren es die Männer – und wir vertiefen an dieser Stelle bitte nicht das Thema Wembley-Tor –, diesmal sind es die Frauen. Aber bei solchen Zeitspannen ist hier wirklich niemand mehr wählerisch, Hauptsache, der Fußball kommt am Sonntag, nach dem Endspiel gegen Spanien, endlich wieder heim.

Wortspielweltmeister sind die völlig ausflippenden britischen Medien schon jetzt. Die Zeitungen von heute sind voll mit »Wonder Woman«, »Golden Girls« und »LionYESses«. Ein Land, das es zuletzt wahrlich nicht leicht hatte, vibriert vor Vorfreude auf die Partie des Jahrzehnts, ach was: des Jahrhunderts. Sogar in Schottland und Wales soll es Menschen geben, die den Engländerinnen alle verfügbaren Daumen drücken.