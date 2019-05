hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Aufstand gegen Nahles

Erst am Mittwoch hat meine Kollegin Vanessa Steinmetz an dieser Stelle über die SPD geschrieben. Über das Wahldesaster in Bremen und Europa. Über die stockende Aufarbeitung. Und jetzt, nur zwei Tage später, droht die Situation in der deutschen Sozialdemokratie zu eskalieren.

Denn am Mittwochnachmittag haben Abgeordnete bei einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion Parteichefin Andrea Nahles scharf attackiert. Es ging um ihren Alleingang, eine vorgezogene Wahl des Fraktionsvorsitzes schon am Dienstag zu erzwingen. Meine Kollegen Christoph Hickmann und Veit Medick haben den Mittwoch rekonstruiert. Die Diskussionen seien exemplarisch "für den Zustand dieser Partei", aber auch dafür, "wie gnadenlos die SPD mit ihrem Führungspersonal umgeht", schreiben sie im neuen SPIEGEL.

CLEMENS BILAN/ EPA-EFE Thomas Oppermann und Andrea Nahles

In der Sitzung stellte Ex-Fraktionschef Thomas Oppermann auch die Große Koalition infrage. Das Thema begleitet die SPD-Krise immerzu. Aber ist die prekäre Lage der SPD wirklich mit der langen Zusammenarbeit mit der Union zu erklären? Oder mit der aktuellen personellen Führung?

Thomas Fricke bietet in seiner Kolumne eine andere Antwort. Für ihn reicht der Absturz der Partei in den vergangenen Jahren deutlich weiter zurück: nämlich auf die Regierungszeit unter Gerhard Schröder von 1998 bis 2005. Bereits dort seien die entscheidenden Fehler gemacht worden, die Wähler langfristig vertrieben hätten.

Das Zitat des Tages: "Wir dürfen Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen."

Es ist der Satz, für den Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Rede in Harvard am meisten Zuspruch erhielt. Gefeiert wurde sie allerdings während ihres ganzen Auftritts. Sie erwähnte Donald Trump kein einziges Mal. Und dennoch war die angedeutete Kritik an der Politik des US-Präsidenten nicht zu überhören. Teile ihrer Rede sehen Sie hier im Video.

Allison Dinner/AFP Angela Merkel

News: Was Sie heute wissen müssen

Pompeo zu Gast in Berlin: In Harvard wurde Angela Merkel für ihre Anti-Trump-Haltung gefeiert. Beim Besuch des US-Außenministers kehrte sie zurück in den Alltag. Denn Pompeo überbrachte unerfreuliche Botschaften.

In Harvard wurde Angela Merkel für ihre Anti-Trump-Haltung gefeiert. Beim Besuch des US-Außenministers kehrte sie zurück in den Alltag. Denn Pompeo überbrachte unerfreuliche Botschaften. Trump kündigt Strafzölle gegen Mexiko an: Das nächste Manöver des US-Präsidenten gegen Migranten und Asylbewerber. Mit allen Mitteln versucht Trump, Mexiko unter Druck zu setzen. Aber der Plan könnte nach hinten losgehen.

Evan Vucci/DPA Donald Trump

Bundeswehr will Whistleblower feuern: Droht noch ein Skandal in der Bundeswehr? Nach SPIEGEL-Informationen will die Truppe einen Soldaten entlassen, nachdem er umfangreiche Hinweise auf rechtsextreme Kameraden gegeben hatte.

Droht noch ein Skandal in der Bundeswehr? Nach SPIEGEL-Informationen will die Truppe einen Soldaten entlassen, nachdem er umfangreiche Hinweise auf rechtsextreme Kameraden gegeben hatte. AfD-Abgeordneter will Büro in Russland eröffnen: Die AfD unterhält bereits zweifelhafte Kontakte nach Russland. Ein Bundestagsabgeordneter aus Gera plant nach SPIEGEL-Informationen nun, noch einen Schritt weiterzugehen.

Die AfD unterhält bereits zweifelhafte Kontakte nach Russland. Ein Bundestagsabgeordneter aus Gera plant nach SPIEGEL-Informationen nun, noch einen Schritt weiterzugehen. Löw fehlt nach Sportunfall bei den nächsten Länderspielen: Der Bundestrainer befindet sich im Krankenhaus. Er hat Entwarnung gegeben, wird aber bei den EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Estland nicht dabei sein.

Federico Gambarini/dpa Joachim Löw

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wie Isolationshaft einen Menschen bricht: Die Journalistin und Schriftstellerin Asli Erdogan ist in der Türkei angeklagt. Im Interview spricht sie über ihre eigene Isolationshaft, ihr Frankfurter Exil - und die Suche nach Worten für das Unsagbare.

Informantenschutz schützen: Ein Gesetzentwurf aus dem Innenministerium bedroht ein zentrales Element der Pressefreiheit. Deutschlands Redaktionen müssen dagegen protestieren, bis die Regierung ihn zurücknimmt.

So klappt es mit der Fingerfitness: Keine Silbe ohne angedeutete Gänsefüßchen - die YouTuber-Ikone LeFloyd macht es uns vor, sagt Harald Schmidt in seiner Videokolumne. Ist unsere Sprache nicht mehr kräftig genug?

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Ich wollte ihm nicht wehtun": Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge spricht im Interview über Trainer Niko Kovac. Und über Erfolg, Geld und seinen Traum.

Kinder der Apokalypse: Eine junge, politische, lautstarke Generation macht das Klima zur neuen wichtigen Frage der Gesellschaft. Wie die 68er wollen die Protestierenden den radikalen Wandel - sind durch das Netz aber wirksamer. Die Titelgeschichte des neuen SPIEGEL.

Alex Halada/AFP Greta Thunberg

"Wer auf YouTube zum Battle gefordert wird, muss reagieren": Alexander Dobrindt schwingt sich zum Klimaretter auf. Er fordert einen Kohleausstieg früher als 2038 und kritisiert die Reaktion der CDU auf den YouTuber Rezo. Das Interview.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: "Rocketman" läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos, die Geschichte über das Leben des Musikers Elton John. Meine Kollegin Hannah Pilarczyk hat mit Hauptdarsteller Taron Egerton gesprochen. Im Interview erzählt er, wie der Film die "gesamte Bandbreite von Eltons Verhalten" zeigt - und der Weltstar dabei keineswegs immer nur gut wegkommt.

Paramount Taron Egerton als Elton John in "Rocketman"

Und am Wochenende? Am Samstag steigt der Höhepunkt der europäischen Fußballsaison. Im Champions-League-Finale treffen mit Tottenham und Liverpool zwei englische Teams in Madrid aufeinander. Mein Kollege Danial Montazeri räumt im Vorfeld mit einigen Mythen rund um den FC Liverpool auf. Demnach ist der Klub im englischen Fußball auch beim Blick auf die Finanzen längst kein Underdog mehr - sondern zahlte für seinen Kader sogar mehr als Manchester City.

Wie wird das Wetter? Am Wochenende wird es in Deutschland in diesem Jahr erstmals wärmer als 30 Grad. Jörg Kachelmann verrät Ihnen in seiner Wetterkolumne noch ein paar weitere Details zum anstehenden Sommerwetter.

