Das Thema des Tages: Schwarze Kasse bei der AfD

Auf ihrem Parteitag in Braunschweig will die AfD demnach einen neuen Vorsitzenden wählen. Aber die Stimmung unter den Delegierten ist womöglich getrübt. Denn eine neue Spendenaffäre belastet die Parteispitze: Nach SPIEGEL-Informationen finanzierten die Rechtspopulisten schon in ihrer Gründungsphase Wahlkampfaktivitäten aus einer schwarzen Kasse.

In den Jahren 2013 und 2014 verstieß die AfD mehrfach gegen das Parteiengesetz. Es geht um nicht ordnungsgemäß deklarierte und wohl unzulässige Spenden in einer Gesamthöhe von rund 55.000 Euro. Dabei behauptet die Führungsriege immer, Politik "unverbraucht und ohne Einfluss von Klientel- und Lobbygruppen" zu machen (Lesen Sie hier die Hintergründe).

Sollte die Bundestagsverwaltung die Zuwendungen als illegale Spenden einstufen, drohten der AfD Strafzahlungen von rund 133 000 Euro.

Auf dem Parteitag soll Alexander Gauland zum Ehrenvorsitzenden gewählt werden. Doch die geleakten Dokumente zeigen, dass er von Anfang an von den fragwürdigen Finanzpraktiken wusste. Wer das Rennen macht, ist schwer vorherzusagen. Ein Kandidat ist Wolfgang Gedeon, eine umstrittene Figur in der Partei. Gegen ihn läuft ein Ausschlussverfahren wegen antisemitischer Aussagen.

Die Zahl des Tages: 2.180.000

Die Konjunktur schwächelt, aber auf dem Jobmarkt ist das nicht zu spüren. Denn die Zahl der Arbeitslosen ist im November auf 2,18 Millionen gesunken.

Terror in London: Auf der London Bridge verletzte ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer. Er wurde von der Polizei erschossen. Scotland Yard stufte die Messerattacke als Terrorangriff ein.

Bundesrat stoppt Teile des Klimapakets: Wegen des Gesetzes zu den steuerlichen Regelungen, zu denen die Pendlerpauschale und die Steuerermäßigung auf Bahntickets gehören, ruft die Länderkammer den Vermittlungsausschuss an.

BER soll am 31. Oktober 2020 starten: Ob das klappt? Der Flughafen Berlin-Brandenburg wird nach Auskunft der Betreiber Ende Oktober kommenden Jahres eröffnen - mit neun Jahren Verspätung.

Conterganstiftung will 58 Opfern lebenslange Entschädigung streichen: Seit Jahrzehnten erhalten Betroffene des Contergan-Skandals monatlich eine Entschädigung. Jetzt will die zuständige Stiftung diese Zahlungen für Dutzende Opfer einstellen.

"Respektrente" ist das Wort des Jahres: Es sei ein "sozialpolitisch und semantisch" markanter Begriff für eine Rente, die die Altersarmut bekämpfen soll, heißt es in der Begründung der Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache.

Zusammenhalt predigen, egoistisch handeln: Bayern und Baden-Württemberg kündigen den Nationalen Bildungsrat auf und beharren auf ihrem Premium-Termin für die Sommerferien. Die Ministerpräsidenten Söder und Kretschmann tun damit das Gegenteil dessen, von dem sie gerne reden. Hier geht es zum Kommentar meines Kollegen Florian Gathmann.

Nachgesessen, aber wieder keine Eins: Anfang des Jahres hatte Minister Peter Altmaier mit seiner Industriestrategie fast die komplette deutsche Wirtschaft verärgert. Nun stellt er einen neuen Entwurf vor - doch der liest sich wie eine Mängelliste der Großen Koalition. Eine Analyse von Michael Sauga.

Hannibal Hanschke/ REUTERS "Fridays for Future"-Aktivisten schwimmen in der Spree

Politik ist keine Fernsehsportart: Der Klimawandel geschieht - jetzt. Bei den internationalen Protesten wie dem heutige "Fridays for Future"-Aktionstag muss es um die Möglichkeit eines künftigen menschenwürdigen Lebens gehen. Das betrifft alle - und darum sollte sich niemand auf nationale Regierungspolitik verlassen. Hier lesen Sie den Kommentar meines Kollegen Nils Minkmar.

DER SPIEGEL

Was Sie bei Urlaubsreisen bedenken müssen: Keine Lust auf "Fridays for Future"? Dann machen Sie doch mal ein "Weekend with Family". Aber Vorsicht: Wenn Sie dazu ins Ausland fliegen wollen, sollten Sie gut vorbereitet sein, warnt Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

DPA

Wurde die Fensterkurbel zur tödlichen Schwachstelle? Vor 30 Jahren ermordete die RAF den Chef der Deutschen Bank. Nun sagt ein leitender Ermittler, dass Alfred Herrhausen Teile seiner Wagenpanzerung hatte entfernen lassen.

Arno Burgi/ DPA

"Bei Rückenschmerz gehe ich rückwärts": Oft sitze das Kreuzweh in den Muskeln, sagt der Anatom und Biologe Martin Fischer. Hier verrät er, was das mit der Evolution zu tun hat - und welche Übungen sofort helfen.

Telepool Szene aus "Mein Ende. Dein Anfang"

Sehen Sie im Kino "Mein Ende. Dein Anfang": Ein junges Paar ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Münchnerin Mariko Minoguchi lässt großen Zufällen und noch größeren Gefühlen freien Lauf.

