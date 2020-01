hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der getötete iranische Topgeneral Qasem Soleimani

Irans wichtigster General ist tot. Qasem Soleimani starb beim Raketenbeschuss einer amerikanischen MQ-9 Reaper-Drohne in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Die Tötung erfolgte auf persönlichen Befehl von Präsident Donald Trump.

Für das Regime in Teheran dürfte die Ermordung Soleimanis einer Kriegserklärung gleichkommen, sie ist eine hochgefährliche Eskalation im Konflikt zwischen USA und Iran (hier finden Sie eine Chronologie der jüngsten Entwicklungen).

HO/ KHAMENEI.IR/ AFP "Mann ohne Schatten": Irans General Soleimani ist bei einem US-Angriff getötet worden

Soleimani, 62 Jahre alt, nur 1,66 Meter groß, war einer der mächtigsten Männer des Iran. Er war Chef der berüchtigten Quds-Brigaden, einer iranischen Eliteeinheit, und so spielte Soleimani eine Schlüsselrolle bei den Militäraktionen in Syrien und dem Irak (mehr zu den Brigaden lesen Sie hier).

Den USA galt er als einer der größten Staatsfeinde, ähnlich gefürchtet wie die beiden sunnitischen Terroristen Osama Bin Laden und Abu Bakr al-Baghdadi - die beide von den USA getötet wurden. Vor einer Tötung des iranischen Generals waren aber frühere US-Regierungen zurückgeschreckt.

Der iranische Revolutionsführer Khamenei verurteilte die Tötung als "Verbrechen" und drohte "schwere Vergeltung" an. Es könnte sein, schätzt eine Uno-Expertin, dass die USA mit dem Angriff gegen Völkerrecht verstoßen haben. Alle Reaktionen lesen Sie hier.

Ob US-Präsident Donald Trump das mögliche Ausmaß seiner Entscheidung abgewogen hat? "Vermutlich nicht", schreibt SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter. Lesen Sie hier seine Analyse.

"Das hat eine größere Dimension als die Tötung von Osama Bin Laden", schätzen die Bundestagsabgeordneten Bijan Djir-Sarai (FDP) und Omid Nouripour (Grüne). Das Interview lesen Sie hier.

"Ein dramatischer, schockierender Akt, den das iranische Regime kaum unbeantwortet lassen wird", analysiert mein Kollege Maximilian Popp. Trump steuere mit seinem Vorgehen geradewegs auf einen Krieg zu. Den SPIEGEL-Leitartikel zu Trumps gescheiterter Außenpolitik empfehle ich Ihnen.

News: Was Sie heute wissen müssen

Die sächsische Polizei hat ihre Aussage über einen medizinischen Eingriff nach Verletzung eines Beamten in der Leipziger Silvesternacht zurückgezogen. Anders als in einer Polizeimeldung am Neujahrstag verlautet, musste ein verletzter Polizist demzufolge doch nicht notoperiert werden. Das sagte ein Polizeisprecher dem MDR. In der Sache ermitteln die sächsischen Behörden wegen versuchten Mordes.

In Indonesien sind Dutzende Menschen in überfluteten Straßen und Häusern ums Leben gekommen. In den betroffenen Regionen des Landes herrscht Hochwasser, die Behörden sprechen von einer der schlimmsten Naturkatastrophen seit Jahrzehnten.

Ed Wray/Getty Images Überflutetes Wohnviertel in Jakarta: 400.000 Menschen in Notunterkünften

An der Südküste Australiens läuft eine der größten Evakuierungsaktionen des Landes. Grund sind die großen Brände, die am Wochenende noch einmal schlimmer zu werden drohen. Ein Bericht aus einem Inferno.

Grund sind die großen Brände, die am Wochenende noch einmal schlimmer zu werden drohen. Ein Bericht aus einem Inferno. Die US-Regierung hat viele E-Zigaretten mit Aroma verboten. Betroffen sind E-Zigaretten mit bereits befüllten Patronen in Geschmacksrichtungen wie Frucht oder Minze, teilte die Aufsichtsbehörde FDA mit. Das Verbot fällt allerdings weniger strikt aus als ursprünglich geplant.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Ein Jahrzehnt für Neudenker - oder die Katastrophe: Kanzlerin Merkel hat gesagt, wir bräuchten mehr denn je Mut zu neuem Denken. Klingt toll, findet Thomas Fricke. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was damit gemeint sein könnte.

MICHELE TANTUSSI/ AFP Angela Merkel bei ihrer Neujahrsbotschaft

Auf Wiedersehen, liebe Leser: Nach fast anderthalb Jahren und mehr als 60 Texten beendet unser Autor Samer Tannous seine Kolumne - mit einer Art Liebeserklärung.

Ein etwa zehnjähriger Junge isst Chips während einer Zugfahrt in Südengland - und Harald Schmidt fragt sich: Warum ist das Internet voll von schnarchlangweiligen Videos, deren Erfolg sich niemand erklären kann? Hier sehen Sie seine Erklärung.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Irgendwann geht jeder in die Knie": Macht Politik krank? Der Psychiater Christoph Middendorf erklärt im Interview, wie Überbelastung den Abgeordneten und der Demokratie schadet.

Schöner, schlanker, schlauer: Ständig sollen wir uns optimieren. Doch viele überfordert der ständige Wettkampf mit anderen und sich selbst. Lesen Sie hier die SPIEGEL-Titelstory.

Mona Eing und Michael Meißner für den SPIEGEL

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten I: den neuen Til-Schweiger-"Tatort". Allerdings, die Zeiten, als sich Nick Tschiller noch mit der Panzerfaust den Fluchtweg freischoss oder sich durch türkische Knäste knüppelte, sind vorbei. Jetzt betreut Tschiller in der Helgoländer Bucht schwer erziehbare Kinder, bevor er dann doch wieder den Helden spielen muss. Er kämpft jetzt sogar mit, ja nun, mit Gefühlen. Der Titel dieses "Tatorts" ist so mittelkreativ, "Tschill Out", aber "Tatort"-Kritiker Christian Buß findet, man kann ihn sich anschauen. Er gibt sechs von zehn Punkten. Seine Rezension lesen Sie hier.

Christine Schroeder/ NDR Gümer (Fahri Yardim) mit Punksänger Tom bei Tschiller in der Helgoländer Bucht

Was Sie anschauen könnten II: Machen wir uns nichts vor, das bevorstehende Wochenende wird ein langes, dunkles, kaltes sein. Da braucht man genug Stoff, um das schlechte Gewissen wegen der bereits versemmelten guten Vorsätze zu betäuben. Also gleich noch eine Filmempfehlung: "Das Boot". Und zwar in seiner Neuauflage, die zuerst bei Sky lief, ab Freitagabend nun im ZDF. Auch die moderne Fassung ist ein zeitgemäßes, gewagtes und bildgewaltiges Kriegsepos, gut gelungen, wie in diesem Schnellcheck zu lesen ist.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Kommen Sie gut ins erste Wochenende des Jahres.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

