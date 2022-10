Im Stadion, Kino und Restaurant wirkt es so, als wäre die Coronapandemie vorbei. Nicht aber in Pflegeheimen und Kliniken. Dort gilt: nur eine Besuchsperson pro Tag. Und zwar unter teilweise völlig überzogenen, patientenfeindlichen und überbürokratischen Auflagen, wie meine Kollegin Heike Klovert gerade selbst erlebt hat . Wegen einer folgenschweren Kniegelenksinfektion lag sie zwei Wochen im Krankenhaus. Wer ihren Erfahrungsbericht liest, fühlt sich in eine Geschichte von Franz Kafka versetzt.

Weil jeweils nur eine Person zu Besuch kommen darf, musste sich Heike entscheiden: ihr Mann oder ihr neunjähriger Sohn? Kinder, die noch nicht allein den Weg auf die Station finden können, müssen also zwangsläufig draußenbleiben. Heike selbst freilich hätte das Krankenhaus jederzeit verlassen können, um einzukaufen, ins Café zu gehen oder die halbe Welt abzubusseln. Welcher Logik die Besuchsregel folgt? Besser nicht nachfragen.

Heike berichtet vom Fall einer Kollegin , die ihre Mutter gern vor einer schwierigen OP zum Arztgespräch begleitet hätte. Doch das war laut Coronaregeln der Klinik verboten. Weil die Mutter nicht dement sei, dürfe sie keine Begleitung ins Besprechungszimmer mitbringen, nicht einmal mit FFP2-Maske und einem negativen Testergebnis.

Was die Kollegin aber durfte, war, sich ohne Maske in die Krankenhaus-Cafeteria zu setzen, mitten zwischen die Patientinnen und Patienten, und dort auf ihre Mutter zu warten.

Weil Heike wegen ihrer Schmerzen selbst nicht vor die Tür gehen konnte, drückte das Pflegeteam einmal ein Auge zu und erlaubte einen gemeinsamen Besuch von Mann und Sohn. Ein Verstoß gegen die Regeln, eine Ausnahme, ein bisschen Menschlichkeit.

»Ich wünsche mir, dass auch andere Menschen, die gerade in einer Klinik liegen oder jemanden dort besuchen möchten, einen Regelbruch gestattet bekommen, wenn sie ihn dringend brauchen«, schreibt Heike.

Noch besser wären allerdings Coronaregeln, die dem gesunden Menschenverstand entspringen und nicht der Paragrafenreiterei von Bürokraten.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Bitte, lasst mein Kind zu mir, nur ausnahmsweise

