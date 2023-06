Nicht nur das Klima nähme größeren Schaden als nötig, wenn die Koalitionäre sich nicht einigen – ein Drittel aller deutschen CO₂-Emissionen entstehen beim Erzeugen von Wärme. »Schließlich würden die Bürgerinnen und Bürger für die Hängepartie bezahlen«, so Gerald. »Denn so unbeliebt das Heizungsgesetz in der Bevölkerung sein mag: Nötig ist es doch. In jedem Monat, der verstreicht, werden weitere fossile Heizungen eingebaut, die schon bald zu Kostenfallen werden. Erdgas wird in den kommenden Jahren drastisch teurer werden, schlecht gedämmte Häuser und Wohnungen werden an Wert verlieren.«

Lesen Sie hier mehr: Umstrittenes Heizungsgesetz soll doch noch diese Woche in den Bundestag

3. Viele unter Deutschlands Beschäftigten empfinden Stress und Wut – auch weil sie von ihren Führungskräften zu wenig Bestätigung bekommen

Wann sind Sie zuletzt von Ihrer Chefin oder Ihrem Chefin ordentlich gelobt worden? Wir in der SPIEGEL-Redaktion pflegen, weil wir aus nicht so lustigen früheren Zeiten gelernt haben, eine aufgekratzte Lobkultur. Wir kriegen von den allermeisten Führungskräften im Haus praktisch täglich erzählt, wie gut sie uns und unsere Arbeit finden – bis uns vor lauter Stolz und Scham die Röte ins Gesicht steigt. Das ist offenbar nicht überall in Deutschland so.

Meine natürlich höchst lobenswerte Kollegin Maren Hoffmann schreibt heute über eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens Gallup, in dem der Stress von Beschäftigten und ihre emotionale Bindung an den Arbeitgeber rund um den Globus untersucht wurden . Die Deutschen schneiden in der Befragung von 120.000 Arbeitnehmenden in 145 Ländern zu Themen wie Mitarbeiterbindung sowie Stress und Wut im Job nicht allzu gut ab. Ein von Maren befragter Forschungsleiter sagt: Schuld an Frust und Leid seien in der Regel die Führungskräfte.