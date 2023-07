Verblüffend schnell ziehen Namen in die Alltagssprache ein. »Riestern« oder »Merkeln« finden sich längst im Duden. Fast vergessen als Politiker etwa ist dieser CSU-Verkehrsminister, der neulich »privat wieder das Glück gefunden« (»Münchner Merkur«) und zum dritten Mal geheiratet hat. Der Ausdruck »bescheuert« dagegen hat sich, so mein Eindruck, fest im Vokabular eingebürgert. Selbst Verkehrsminister Volker Wissing erachtet eine Handlung seines Vorgängers als so hirnrissig, dass er überlegt, Schadensersatzforderungen gegen Andreas Scheuer zu erheben.

Ein Gutachter soll klären, wie hoch das Maß an Fahrlässigkeit bei Scheuers geplatztem Mautprojekt gewesen ist. »Wir können die Akte bei 243 Millionen Euro nicht einfach beiseitelegen« , sagte er. »Ich habe als Minister auch die Vermögensinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu wahren.« Denn warum sollen mündige Bürger für alles haften? Mein Kollege Gerald Traufetter hatte das Mautdesaster damals verfolgt und meint: »Das ist vor allem ein politischer Vorstoß des Ministers. Der FDP-Mann nutzt die Gelegenheit, der heutigen Opposition eins mitzugeben. Seine Leute im Ministerium allerdings haben bereits in die einschlägigen Bestimmungen geschaut und sind sehr skeptisch, was die Erfolgsaussichten der Prüfung angeht.«

3. Eine Landkarte will nicht altern