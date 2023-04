Merchan hat bei Medien für Ärger gesorgt, weil er während der Verlesung der Anklage keine Videokameras zur Liveübertragung aus dem Gerichtssaal zugelassen hat. Trump und seine Anwälte hatten sich gegen eine Videoübertragung gesperrt. Der Jurist Merchan wurde von Trump als »der Richter, der für meinen Hexenjagdfall verantwortlich ist«, bezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte Merchan den Vorsitz bei einem Prozess gegen die Trump Organization, eine Familienholding und Immobilienfirma. Die Geschworenen kamen zum Schluss, dass die Firma 1,6 Millionen Dollar bezahlen muss, die Höchststrafe für Steuerdelikte.

»Der aktuelle Prozess gegen Trump dürfte für Merchan der Fall sein, der das bisher größte Medieninteresse mit sich bringt«, schreibt mein Kollege. »Aufsehenerregende Verfahren sind dem Richter aber auch abseits der Causa Trump nicht fremd.« Merchan hatte unter anderem den Vorsitz im Prozess gegen eine Frau aus einer Vorstadt New Yorks, die in der Metropole eine millionenschwere Agentur für Callgirls betrieb. Die Story des Falls wurde von Hollywood verfilmt.

Laut einer ehemaligen Staatsanwältin verabscheut es Richter Merchan, wenn Ankläger oder Verteidiger in seinem Gerichtssaal eine Show veranstalten. Dass Trump eine solche plant, um seine Anhänger von seiner angeblichen Opferrolle zu überzeugen, wird erwartet. Merchan wird für seine Geradlinigkeit und moralische Entschlossenheit gelobt. Heute wurde eine Umfrage im Auftrag des Senders CNN bekannt, wonach eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner die Anklage gegen den Ex-Präsidenten für richtig hält, drei Viertel der Umfrageteilnehmer halten die rechtlichen Schritte gegen Trump allerdings zumindest teilweise für politisch motiviert.

»In den kommenden Monaten wird der Name Juan Merchan in der weltweiten Berichterstattung wohl des Öfteren zu lesen oder hören sein«, schreibt mein Kollege Sven. »Dass aus dem Verfahren gegen den Showman Donald Trump ein Medienspektakel wird, kann der 60-Jährige wohl kaum verhindern.«

2. Die Union will in der Cum-ex-Affäre einen Bundestags-Untersuchungsausschuss beantragen – und Druck auf Olaf Scholz wegen seiner Rolle im Skandal um die Warburg-Bank machen

»Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten«, hat Theodor Heuss behauptet, der in einer Zeit Bundespräsident war, in der viele Deutsche Erinnerungsschwächen hatten. Heute wurde bekannt, dass die Unionsfraktion einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einsetzen will, auch die Linke zeigt sich offen. Damit gerät Bundeskanzler Olaf Scholz in der Steueraffäre um die Hamburger Warburg-Bank, in der er sich unter anderem auf ein schlechtes Erinnerungsvermögen berief, erneut unter Druck.

Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, die Fraktionschefs von CDU und CSU, sprechen sich für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses auf Bundesebene aus. Der Sachverhalt weise bundespolitische Bezüge »in erheblichem Umfang« auf, heißt es in dem Dokument, das dem SPIEGEL vorliegt. Der Ausschuss »zur Steueraffäre Scholz-Warburg« solle »in der ersten Parlamentswoche nach den Osterferien« beantragt werden, sagte Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg, ein CDU-Mann.