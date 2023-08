Als ich im Dezember mit der großartigen italienischen Schriftstellerin Michela Murgia, 51, ein Interview über ihren feministischen Blick auf die Weihnachtsgeschichte führte (»Gott ist queer«), erzählte sie mir noch, sie wolle nach Südkorea ziehen, weil sie die koreanische Sprache so sehr liebe. Im Mai machte sie ihre Krebserkrankung öffentlich und erklärte, dass sie nur noch wenige Monate zu leben habe.

Seither verfolge ich, wie Hunderttausende andere Follower, auf Instagram voller Staunen, lachend und manchmal mit einer Träne im Auge, was Michela gerade so macht. Mal posiert sie in bester Laune für eine Modeproduktion der italienischen »Vanity Fair«, mal feiert sie sich und ihre Queer Family in einer Gartenparty. Mal lächelt sie mit kahlem Kopf in einem Krankenhausbett. Und zwischendurch kritisiert sie, scharfzüngig wie immer, die italienische Regierung.

Heute Abend könnten Sie sich auf Instagram selbst einen Eindruck von Michela machen . Oder Sie lesen eines ihrer Werke, von denen viele auf Deutsch erschienen sind. Zum Beispiel ihr Buch über ihre Heimat Sardinien (»Elf Wege über eine Insel«), ihren Roman »Chirú« oder ihre nicht wörtlich zu verstehende Einführung: »Faschist sein – eine Anleitung«.



Einen schönen Abend. Herzlich

Ihr Frank Hornig, Korrespondent