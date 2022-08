Funde der Kölner Staatsanwälte im Zusammenhang mit dem Skandal um die Hamburger Warburg Bank, über die bisher wenig bekannt war, könnten für Olaf Scholz neuen Ärger bedeuten. Es geht um die Inhalte der Mail-Postfächer und digitalen Kalender der Hamburgischen Finanzverwaltung im Jahr 2016, zu einer Zeit, als der heutige Bundeskanzler Scholz Hamburger Bürgermeister war – beziehungsweise um auffällige Lücken in diesen Datensätzen.

Für die aktuelle SPIEGEL-Ausgabe haben meine Kollegin Melanie Amann und meine Kollegen Jürgen Dahlkamp, Gunther Latsch und Ansgar Siemens neue Details zu einer möglichen Verwicklung des Kanzlers in den Skandal um die Warburg-Bank zusammengetragen. Im Zentrum der Affäre stehe ein »ungeheuerlicher Verdacht«, so schreiben sie. »Hat die Hansestadt Hamburg die Privatbank im Jahr 2016 trotz deren krimineller Aktiengeschäfte geschont, weil die Politik es so wollte? Verzichtete der Hamburger Fiskus zeitweise auf 47 Millionen Euro mit Billigung oder gar auf Initiative von Olaf Scholz?«

Harte Beweise gebe es keine gegen Scholz, aber »Indizien, Puzzlesteine gibt es zur Genüge«. Seit bekannt wurde, dass die Polizei bei Ermittlungen gegen den Hamburger Ex-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs auf den Schlüssel für ein Schließfach mit mehr als 200.000 Euro Bargeld gestoßen ist, ist das Interesse an der Warburg-Affäre neu erwacht. Gegen Kahrs wird staatsanwaltlich ermittelt wegen seiner möglichen Verwicklung in den Warburg-Fall, die Herkunft des Gelds ist unklar.

Was bislang abstrakt blieb, was sich in Gutschriften, Erstattungen, Steuerbescheiden abspielte und in lateinischem Kauderwelsch betitelt wurde (»Cum-Ex«), »wirkt durch das Geld in Kahrs’ Schließfach plötzlich gefährlich einfach und real«, so das SPIEGEL-Team . »Wenige Leute verstehen die komplizierte Mechanik der Cum-ex-Steuertricks, aber jedes Kind versteht die Brisanz eines versteckten Geldstapels.«

Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass der Schließfachschatz von Kahrs überhaupt mit dem Warburg-Skandal in Bezug steht, geschweige denn mit der Person Olaf Scholz.

Die Ergebnisse der Kölner Ermittler, die dem Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft mit Datum vom 22. Juni übermittelt wurden und die der SPIEGEL einsehen konnte, beruhen auf dem Vergleich der E-Mail-Kommunikation der beteiligten Beamten und Politiker mit Kalendereinträgen in den dienstlichen Postfächern. Die Ermittler sehen Hinweise »auf eine gezielte Löschung zu den Themen Cum/Ex und M.M. Warburg«. Wer hat möglicherweise heikle Daten zur Warburg-Affäre verschwinden lassen? Von Scholz’ Sprecher heißt es dazu, man kenne »die zitierten Mutmaßungen der Staatsanwaltschaft Köln« nicht und könne sich daher nicht äußern.

Die Kollegin und die Kollegen berichten von diversen Treffen mit Warburg-Bankern , an die sich der sonst so penible Scholz lange nicht erinnern wollte. So durften die Bankeigentümer Max Warburg und Christian Olearius, hanseatischer Hochadel, Ende 2016 binnen weniger Wochen zweimal bei Scholz im Rathaus vorsprechen. Gegen Olearius ermittelte da schon die Staatsanwaltschaft. Für die Termine soll Kahrs hilfreich gewesen sein, eigentlich kein enger Vertrauter von Scholz.

Die Hamburger Vorgänge sind kompliziert, aber je länger die Ermittler und der Untersuchungsausschuss bohren, desto mehr Pfade tun sich auf. Und manche führen womöglich zu Olaf Scholz. »Der Fall Cum-ex ist zu einem Fall Scholz geworden«, so das SPIEGEL-Team. »Könnte nun auch der Fall Kahrs auf ihn abfärben?«

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: »Dies deutet auf eine gezielte Löschung hin«

3. Auch andere ARD-Anstalten fanden nach möglichen Compliance-Problemen – und doch wird im »Fall Schlesinger« wohl oft zu schnell geurteilt