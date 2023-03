Jetzt sorgt dieselbe Clifford womöglich tatsächlich dafür, dass Trump Chancen schlechter werden, zum zweiten Mal US-Präsident zu werden – und dafür musste sie noch nicht mal groß auspacken. Die Ermittlungen übernahmen Justiz und die Bundespolizei FBI. Clifford hatte wohl lange vor Trumps erster Kandidatur Sex mit ihm, was im Wahlkampf 2016 aber nicht herauskommen sollte.

Offenbar floss Schweigegeld an die Darstellerin, der Ex-Präsident bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen ist. Die Zahlung soll Vorwürfen zufolge aber bewusst falsch abgerechnet worden sein, um ihren Grund zu vertuschen. Zudem könnte die Zahlung mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung im Konflikt stehen – weshalb die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan nun Anklage gegen Trump erhoben hat. Die Anklageschrift ist noch unter Verschluss, der genaue Inhalt ist somit noch unklar. Mehrere US-Medien berichteten aber, dass es um mehr als 30 Anklagepunkte geht. (Hier mehr zu den Hintergründen.)

Clifford bedankte sich jetzt bei ihren Anhängern für die Unterstützung. »Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass ich gar nicht antworten kann... ich will auch nicht meinen Champagner verschütten«, schrieb sie auf Twitter. Ganz offensichtlich freut sie sich darüber, dass sich Trump nun vor Gericht verantworten muss. Und der bekommt offenbar Muffensausen. An seine Anhänger verschickte Trump nach der Entscheidung der Grand Jury Mails und inszenierte sich als Opfer einer »widerlichen Hexenjagd« – und als Bedürftiger.

»Mit Ihrer Unterstützung werden wir das nächste große Kapitel der US-Geschichte schreiben – und 2024 wird für immer als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem wir unsere Republik gerettet haben«, heißt es in den Mails. Die Adressaten werden um Spenden ab 24 Dollar (rund 22 Euro) gebeten. Einen ähnlichen Aufruf gibt es auch auf Trumps Wahlkampfseite im Internet.

Das Land erlebe das dunkelste Kapitel seiner Geschichte, tobt Trump. Dabei ist es genau andersherum: Das Land erlebt eine Sternstunde der Rechtsstaatlichkeit. Trumps vierjährige Amtszeit hat Gott sei Dank nicht ausgereicht, sie abzuschaffen.

2. Muffensausen in Moskau

Wer von »existenzieller Bedrohung« spricht, hat offenbar tatsächlich Angst um seine Existenz. Insofern bekommt wohl auch Wladimir Putin gerade ein bisschen Bammel. Sein Regime hat heute eine neue außenpolitische Strategie verabschiedet, in der der Westen zur »existenziellen Bedrohung« erklärt wird. Die neue Strategie sei durch die aktuellen »Umwälzungen im internationalen Bereich« notwendig geworden, sagte der russische Präsident.