Das Thema des Tages: Amerika, gerne groß

Donald Trump will die USA zu neuer Größe führen. Eine Idee: Die heimische Wirtschaft schützen und zugleich entfesseln, indem er Steuergeschenke macht und freien Handel unterbindet.

China bekommt das schon stark zu spüren. Bislang erheben die USA zehn Prozent Aufschlag auf ein Einfuhrvolumen von 200 Milliarden Dollar. Ab Freitag setzt Trump wohl noch einen drauf, mit 25 Prozent.

Der US-Präsident mit dem komplizierten Verhältnis zur Wahrheit sagt, in den laufenden Handelsgesprächen hätten die Chinesen ihr Wort gebrochen. China droht seinerseits - gerät aber angesichts sinkender Ausfuhren langsam in Sorge.

Geht Europa nichts an? Nun ja. Trump könnte sich nach den Chinesen wieder der EU zuwenden. Stand derzeit: Es gelten Zölle auf Stahl und Aluminium. Die Europäer antworteten mit bislang bescheidenen Zöllen, indem sie Whiskey und andere Luxus- und Konsumgüter verteuerten.

Zentrale Frage: Wie weit werden die USA den Handelskrieg noch treiben? Einen Teil der Zeche zahlen schon jetzt Verbraucher in den USA. Und angesichts der aktuellen Eskalation warnt nun der US-Wirtschaftsprofessor David E. Weinstein, der Handelskrieg könnte - auch mit Blick auf die EU - sehr hässlich werden.

Die Zahl des Tages: 10.083

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX Abgeordnete im Plenum des Bundestags

Das ist der Betrag in Euro, den Bundestagsabgeordnete künftig monatlich bekommen - vor Steuern. Manche Medien machen daraus eine Neiddebatte. Man könnte auch sagen: Schön, wenn Volksvertreter nur vom Volk ausgehalten werden, was sie weniger anfällig für andere Zuwendungen machen sollte.

News: Was Sie heute wissen müssen

EU lehnt Ultimatum ab: 60 Tage, dann soll sich für Iran etwas verbessern, sonst platzt der Atomdeal ganz. Aber die EU will sich nicht erpressen lassen.

60 Tage, dann soll sich für Iran etwas verbessern, sonst platzt der Atomdeal ganz. Aber die EU will sich nicht erpressen lassen. Fahren auf Sicht? CDU-Chefin AKK musste wegen einer Schwellung am Auge ihre Termine absagen, erklärt aber, sie sei "handlungsfähig".

CDU-Chefin AKK musste wegen einer Schwellung am Auge ihre Termine absagen, erklärt aber, sie sei "handlungsfähig". Missbrauch in der katholischen Kirche: Papst erlässt weltweit eineMeldepflicht für kircheninterne sexuelle Übergriffe.

Papst erlässt weltweit eineMeldepflicht für kircheninterne sexuelle Übergriffe. Unerwünschtes Flugobjekt: In Frankfurt am Main hat eine Drohne den Flugverkehr am Morgen massiv gestört.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Katarina wer? Jan Fleischhauer rechnet in seiner Kolumne mit der ebenso freundlichen wie verplapperten SPD-EU-Spitzenkandidatin Katarina Barley ab.

Archie, Anfield und Adele: Es gibt viele Gründe, auf unsere englischen Nachbarn - auch in Brexit-Zeiten - neidisch zu sein. Harald Schmidt kennt sie alle. Das Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

So geht Klimaschutz: In den Niederlanden hat die Energiewende funktioniert. Kollege Gerald Trauvetter wirft einen neidischen Blick auf unsere holländischen Nachbarn.

Mein Papa? Nummer 7008. Kinder aus Samenspenden kriegen heute leichter heraus, wer ihre Halbgeschwister sind. Manfred Dworschak über Familienbande neuen Typs.

Lavon Peters Wir Spenderkinder: Treffen von 19 Halbgeschwistern in Indian Hills, USA

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Wer erinnert sich an Stan & Ollie? Die Schwarz-Weiß-Komiker waren in den Dreißigerjahren hinreißend, der gleichnamige Film ist es auch, schreibt Hannah Pilarczyk. Eine Hommage an Anarchokunst mit Wackelleiter und Sahnetorte. Jetzt im Kino.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Christoph Titz vom Daily-Team

