Die Grünen forderten die FDP auf, den Weg für das parlamentarische Verfahren freizumachen. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte, es komme jetzt darauf an, dass alle pragmatisch an den besten Lösungen arbeiten.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat seine ganz eigene Interpretation von Pragmatismus. Der 101 Fragen umfassende Katalog der FDP-Fraktion müsse erst schriftlich beantwortet werden, dann müsse die gesamte Fraktion die Antworten bewerten. »Erst auf dieser Grundlage lässt sich seriös abschätzen, wie schnell die weiteren Verhandlungen über das Gebäudeenergiegesetz vonstattengehen können.«

Dabei ist bis heute unklar, ob es diese 101 Fragen tatsächlich überhaupt gegeben hat. Vor einer Woche zeigte sich das Wirtschaftsministerium noch unwissend, ein solcher Fragenkatalog der Liberalen sei nicht eingegangen. Auch die FDP selbst gab gegenüber der »Zeit« zu, lediglich einige Fragen gestellt zu haben, später werde man weitere hinterherschieben. Doch da hatte die PR von einem umfangreichen Konvolut längst verfangen, mit der die FDP zeigen will, dass sie die Grünen vor sich hertreibt. Die Koalition hatte bereits vor Wochen einen gemeinsamen Fragenkatalog an das Wirtschaftsministerium geschickt – dieser wurde auch am 9. Mai beantwortet. Kubicki erwarte die Vorlage einer zeitlichen Perspektive, wann die von Habeck angekündigten umfangreichen Veränderungen »seines eigenen Gesetzestextes vorgelegt werden.« Habeck versucht derweil, wieder Habeck zu werden, wie es mein Kollege Gerald Traufetter schreibt .

Lesen Sie hier mehr:

3. Von wegen Frieden in Europa

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verstellt mitunter den Blick darauf, dass es auch in anderen Regionen Europas derzeit heftige und zum Teil gewalttätige Auseinandersetzungen gibt. Des Kosovo und Serbien zum Beispiel sind solche Regionen, wo schon lange Konflikte schwelen, die es kaum in die Abendnachrichten schaffen. Am Montag hatten sich bei Protesten in Zvecan italienische und ungarische Kfor-Soldaten serbischen Demonstranten entgegengestellt, die die Stadtverwaltung stürmen wollten. Die Serben im Norden protestieren gegen den Amtsantritt neuer Bürgermeister, die aus der albanischen Volksgruppe kommen.

Die Soldaten wurden mit Steinen, Flaschen und Brandsätzen angegriffen. Die kosovarische Polizei setzte Tränengas ein. Insgesamt 30 Soldaten wurden verletzt, sie erlitten Knochenbrüche und Verbrennungen. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic sprach von 52 verletzten Demonstranten.