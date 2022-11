Die Blackout-Angst geht um: Das Geschäft mit Notstromaggregaten boomt, ein Hersteller sagt, er sei »so gut wie ausverkauft«. Wer jetzt bestelle, müsse bis zu zwölf Monate warten. Doch nicht nur Firmen wappnen sich, auch zahlreiche Privatleute besorgen sich Gaskocher und Taschenlampe, legen Wasservorräte an und horten Konserven.

Mich erinnert das an den Dezember 1999. Damals hieß es, wenn die Computer und Uhren auf 2000 springen, breche alles zusammen. Es könnte sein, dass anwesende Newsletter-Autoren den Millennium-Bug so sehr fürchteten, dass sie für den Jahreswechsel eine Palette Dosenravioli kauften und die Badewanne volllaufen ließen. Und dass sie seit dem 1. Januar 2000 so tun, als sei das ironisch gemeint gewesen.

Jetzt erscheint die Lage ernster. Aber drohen im Winter wirklich großflächige Stromausfälle in Deutschland? Die kurze Antwort lautet: keine Panik, wie meine Kollegen Claus Hecking, Benedikt Müller-Arnold und Stefan Schultz berichten . So kann es laut Bundesnetzagentur zwar tatsächlich zu Stromabschaltungen im Winter kommen. Doch diese dürften meist vorab angekündigt werden, auf bestimmte Regionen begrenzt sein und maximal vier Stunden dauern. Ein unkontrollierter Blackout in ganz Deutschland hingegen sei sehr unwahrscheinlich.

Halten sich die Kartuschen für den Campingkocher eigentlich 22 Jahre?

