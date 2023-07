Nach der vorübergehenden Abkühlung soll es dann am Wochenende erneut heißes Sommerwetter geben, teilt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Es ist offensichtlich: Die Wetterextreme nehmen zu. Und in anderen Teilen der Welt sind die Auswirkungen schon heute dramatisch:

In Griechenland sollen die Temperaturen in weiten Teilen des Landes auf über 40 Grad steigen. In Athen könnten am Samstag Höchsttemperaturen von bis zu 45 Grad erreicht werden. Die Behörden empfahlen Einwohnern und Touristen, starke körperliche Belastungen zu vermeiden. Viele Städte und Gemeinden werden klimatisierte Hallen öffentlich zugänglich machen, etwa für Menschen, die zu Hause keine Klimaanlage haben.

In den USA ist von einem »Hitzedom« die Rede, wenn mehr als 50 Millionen Menschen im Süden des Landes Temperaturen von bis zu 44 Grad ausgesetzt sein werden. In Phoenix, der Hauptstadt des Bundesstaats Arizona, war es bereits zehn Tage über 43 Grad heiß. Im Norden Mexikos stiegen die Temperaturen im Juni bis auf 49 Grad Celsius. Mehr als 110 Menschen starben im Zusammenhang mit der Hitzewelle, vor allem an Hitzschlägen und Dehydrierung.

Der US-Sender CNN befragte die Chefmeteorologin von Climate Matters, was die gegenwärtige Hitzewelle zu bedeuten habe, womit man weiter rechnen müsse. Bernadette Woods Placky, die Unternehmen in Klimafragen berät, antwortete mit einem dramatischen Bild: »Die Erde brüllt uns gerade an, sie schreit, und die Menschen müssen endlich hinhören.«

Für Deutschland postuliert Kachelmann das Ziel, dass es ein Null-Tote-Unwettertag wird. »Wenn alle mitmachen und ihr bei Tempo 200 auf der Autobahn angelerntes Unverwundbarkeitsgefühl in Tateinheit mit Irrationalität ablegen, kann es klappen.«

Wäre schön, wenn das nicht nur heute gelten würde, sondern ein für alle Mal. Und das nicht nur beim Wetter, sondern in allen Lebenslagen.

3. Waffen für den jahrelangen Krieg

Lange galt Bundeskanzler Olaf Scholz in Fragen der Waffenlieferungen an die Ukraine als zurückhaltend bis ablehnend. Bei der Frage, ob die Ukraine Nato-Mitglied werden soll, ist er das noch immer. Doch je lauter die Forderungen werden, das von Russland angegriffene Land in das westliche Militärbündnis aufzunehmen, desto beweglicher wird Scholz in der Waffenfrage.