hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Die Nato wird 70

Eigentlich wollten sich die Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitglieder zum Feiern treffen. 70 Jahre besteht der Verbund bereits. Doch der zweitägige Gipfel in London begann mit einigem Störpotenzial, das auch Generalsekretär Jens Stoltenberg in seiner diplomatischen Vorbereitung nicht hatte kitten können - und wurde von Konflikten zwischen den Bündnispartnern überschattet.

Die Ausgangslage war schwierig: US-Präsident Donald Trump meckert seit Langem über die fehlenden Militärausgaben der Bündnispartner. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan sagte seinen Verbündeten vor Kurzem nichts davon, als er seine Militärs einfach im syrischen Kurdengebiet aufmarschieren ließ. Und Anfang November nannte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Nato "hirntot".

Yui Mok/REUTERS

Nicht weniger harsch ging es dann beim Gipfel weiter: Trump redete sich am ersten Tag der Feierlichkeiten eine halbe Stunde lang in Rage und nannte die Äußerungen Macrons "eine sehr gefährliche Erklärung." In einem bilateralen Gespräch setzten die Beiden ihren Streit dann fort. Bei einem Empfang wurden die Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Kanadas schließlich beim Lästern ertappt - sie witzelten über Trump.

Das gefiel dem US-Präsidenten gar nicht: Er nannte Trudeau "doppelzüngig" - und sagte seine Teilnahme am Abschlussstatement ab. Auch Stoltenberg machte in London einen zunehmend geknickten Eindruck. Die ganze Arbeit - und dann wird am Ende ein Kindergarten daraus.

Die Zahl des Tages: 36,7 Gigatonnen

2016 schien es, als wäre das Maximum an CO2-Emissionen erreicht. Weit gefehlt. In diesem Jahr hat der weltweite Ausstoß an Treibhausgasen wieder zugenommen: 36,7 Gigatonnen CO2 blies die Menschheit in diesem Jahr in die Atmosphäre .

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Deutschland weist russische Botschaftsmitarbeiter aus: Russland steht im Verdacht, den Mord an einem Georgier in Berlin in Auftrag gegeben zu haben. Der Fall liegt nun beim Generalbundesanwalt.

Russland steht im Verdacht, den Mord an einem Georgier in Berlin in Auftrag gegeben zu haben. Der Fall liegt nun beim Generalbundesanwalt. Deutschland weltweit am drittstärksten von Extremwetter betroffen: 2018 plagten so viele Hitzewellen, Stürme und Dürren die Bundesrepublik wie wenige andere Länder weltweit.

2018 plagten so viele Hitzewellen, Stürme und Dürren die Bundesrepublik wie wenige andere Länder weltweit. Neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen die Probleme auf dem deutschen Wohnungsmarkt: So haben sich die Immobilienpreise in Deutschland seit der Finanzkrise entwickelt.

So haben sich die Immobilienpreise in Deutschland seit der Finanzkrise entwickelt. Die Google-Gründer treten zurück: Kritik ignorierten sie gern, rar machten sie sich schon lange: Larry Page und Sergey Brin haben sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen.

Kritik ignorierten sie gern, rar machten sie sich schon lange: Larry Page und Sergey Brin haben sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Australien lässt internierte Flüchtlinge nicht mehr zur ärztlichen Behandlung ins Land: Migranten sollen durch die Internierung in Lagern auf Pazifikinseln abgeschreckt werden.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare

Wie der Juso-Chef die SPD schreddert: Er ist der heimliche Vorsitzende der Sozialdemokratie. Doch Kevin Kühnerts Rezepte werden die Partei ins Abseits führen, schreibt Michael Sauga in seiner Kolumne.

Kevin hautnah: Per Videobotschaft stimmt der Juso-Chef seine Anhänger auf den SPD-Parteitag ein. So geht Kommunikation in Zeiten der Paywall, findet Harald Schmidt. Hier geht's zum Video

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wackelt Präsident Macron? Frankreich erwartet die größten Proteste seit Jahren. Der Präsident muss um sein großes Vorhaben fürchten: die Rentenreform.

Das verstörende Mädchen: Greta Thunberg kommt zum Klimagipfel nach Madrid und fordert die Mächtigen der Welt heraus - und jeden Einzelnen von uns. Ein Porträt der Person des Jahres.

REUTERS Greta Thunberg zurück in Europa

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

RIN: Nimmerland

Was Sie hören könnten: Endlich ist das zweite Album des Rappers Rin draußen. Das ist ein junger Mann aus Bietigheim-Bissingen der nicht mit Aggression protzt, wie andere in seinem Genre, sondern mit "Softness und Style", wie mein Kollege Arno Raffeiner schreibt. Die Tracks auf dem Album "Nimmerland" zitieren Popgeschichte: Michael Jackson, die Red Hot Chili Peppers, Nirvana oder Rio Reiser kommen darin vor. Vielleicht finden Sie ja auch noch ein paar gute Referenzen beim Reinhören.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Milena Hassenkamp vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.