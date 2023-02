In dieser Zeit also nahmen Mark Knopfler und seine Band das namensgebende Lied »Brothers in arms« auf. Es handelt von Brüdern unter Waffen, von Feldern der Zerstörung, von Vertreibung, von Angst und Verzweiflung und der Dummheit, Kriege zu führen »gegen unsere Brüder«. Es ist also ein Anti-Kriegs-Lied, untermalt mit Knopflers eindringlichem und unverkennbarem Gitarrenspiel – und selten schien es passender zu sein, sich diese Fünf-Minuten-Hymne anzuhören als an diesem 24. Februar 2023.