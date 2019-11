hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Rettet die Grundrente die GroKo?

Der Streit um die Grundrente offenbart wieder einmal das große Problem der Großen Koalition: Egal, wie gut ein Kompromiss am Ende auch sein mag, es bleibt zumindest immer ein bitterer Beigeschmack.

Diesmal haben sich Union und SPD auf ein Paket verständigt, das viele Rentner mit etwa 35 Beitragsjahren besserstellen soll. (Lesen Sie hier mehr über die Details.) Man kann das durchaus als sachpolitischen Erfolg sehen. Doch am Ende überwiegt mal wieder die Erinnerung an monatelangen Streit und an all die Taktikspielchen während der Verhandlungen. Und es bleibt völlig offen, wie es mit der Regierung weitergeht.

Ich glaube, das liegt daran, dass in einer Großen Koalition niemand ehrlich den anderen etwas gönnen kann. Das unterscheidet eine Zweckallianz aus politischen Gegnern von einem Wunschbündnis innerhalb eines politischen Lagers, das gemeinsame Ideen verfolgt. In der GroKo geht es immer nur um die Frage, wer welchen Triumph am Ende für sich verbuchen kann. Diese Begleiterscheinungen wirken zerstörerisch auf das Vertrauen in Politik.

Soeren Stache/ DPA CSU-Chef Markus Söder, CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, SPD-Interimschefin Malu Dreyer

In der SPD könnten sie sich nun eigentlich freuen. Die Sozialdemokraten haben - wie gefordert - eine Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente verhindert. Doch einige wenige sind auch mit dem vorliegenden Kompromiss nicht zufrieden. Andere wiederum, die Angst vor einem GroKo-Aus haben, wollen nicht zu laut jubeln, um die Union nicht zu verprellen. Denn dort stößt die Einigung auf größeren Widerstand. Im CDU-Vorstand gab es drei Gegenstimmen, mit Spannung wird die Fraktionssitzung am Dienstag erwartet.

Bis zu ihren Parteitagen in den kommenden Wochen können CDU und SPD nun überlegen, was sie aus der Grundrente für sich machen. Der Kompromiss hat vielleicht für einen Moment der Ruhe gesorgt. Eine Lösung für die GroKo-Misere ist er nicht.

Das Zitat des Tages: "Ein durchaus herausfordernder Prozess"

So beschreibt Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz das, was ihm nun bevorsteht: Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Und das ist sicherlich noch freundlich formuliert. Denn nachdem die konservative ÖVP zwei Jahre lang mit der rechtspopulistischen FPÖ regiert hatte, käme ein Bündnis mit den Grünen einer 180-Grad-Wende gleich - auf jeden Fall im politischen Stil. Aber beide Parteien müssten sich beispielsweise auch in Migrationsfragen weit bewegen, um zueinander zu finden. Mein Kollege Walter Mayr erklärt die Hintergründe.

Leonhard Foeger/REUTERS Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Grünenchef Werner Kogler

News: Was Sie heute wissen müssen

Nach der Spanien-Wahl haben katalanische Separatisten einen Grenzübergang zu Frankreich blockiert: In dem Land droht erneut politischer Stillstand. Die Hintergründe.

In dem Land droht erneut politischer Stillstand. Die Hintergründe. Bei Ausschreitungen in Hongkong hat die Polizei einen Demonstranten angeschossen: An mehreren Orten in der Stadt war es zu erneuten Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Regierungskritikern gekommen.

An mehreren Orten in der Stadt war es zu erneuten Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Regierungskritikern gekommen. Die G20-Staaten leisten laut einem Bericht zu wenig für die Begrenzung der Erderwärmung: Der Treibhausgas-Ausstoß der 19 Industrie- und Schwellenländer sowie der EU steige weiter, heißt es im "Brown to Green"-Report.

Der Treibhausgas-Ausstoß der 19 Industrie- und Schwellenländer sowie der EU steige weiter, heißt es im "Brown to Green"-Report. Boliviens Präsident Evo Morales wettert über einen "Putsch": Nach wochenlangen Protesten stellt der Staatschef sein Amt zur Verfügung - doch leise geht er nicht.

Freddy Zarco/ DPA Evo Morales

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Wenn sie in Berlin nicht investieren wollen - wo dann?": In Berlin soll es für fünf Jahre so gut wie keine Mieterhöhungen geben. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller erklärt, wie er das Gesetz durchsetzen möchte. Das Interview.

So bekämpfen Sie die Schmalzlawine: Menschen über 65 produzieren besonders viel Ohrenschmalz. Das ist nicht schön und kann sogar gefährlich werden. Es sei denn, Sie befolgen Harald Schmidts Tipps. Die Videokolumne.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Die Frau, die Parkinson riechen kann: Wissenschaftler interessieren sich für die Nase von Joy Milne aus Schottland. Denn ihr Geruchssinn hilft, die Krankheit zu erforschen. Zum Text von Timofey Neshitov geht es hier entlang.

Wenn Sparen arm macht: Der Nullzins frisst das Vermögen der Deutschen auf. Was kann man tun für sein Geld? Unsere Reporter sind um die Welt gereist, um nach Auswegen aus der Misere zu suchen. Lesen Sie hier die SPIEGEL-Titelstory.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

DCM Adam Driver als Daniel Jones

Was Sie sehen könnten: "The Report" läuft seit vergangenem Donnerstag in den Kinos. Der Film von Scott Z. Burns befasst sich mit dem US-Senatsbericht über amerikanische Foltermethoden nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. In der Hauptrolle spielt Adam Driver den Senatsmitarbeiter Daniel Jones, der in einem Kellerbüro Erkenntnisse zu allerlei Grausamkeiten sammelt: Waterboarding, Schlafentzug, Misshandlungen. "Ein ruhiges Politdrama", schreibt meine Kollegin Hannah Pilarczyk, in dem auch Ex-Präsident Barack Obama nicht gut wegkommt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

