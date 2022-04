1. Der Bundestag hat heute für Waffenlieferungen in die Ukraine gestimmt – doch der Transport könnte durch russische Attacken auf das Bahnnetz erschwert werden. Nach langem Ringen hat eine große Mehrheit des Deutschen Bundestags heute für einen Antrag gestimmt, die Bundesregierung dabei zu unterstützen, die »Lieferung wirksamer, auch schwerer, Waffen und komplexer Systeme durch Deutschland« an die Ukraine voranzutreiben. Zuvor hatte es Streit zwischen Ampel und Union gegeben, weil CDU und CSU zunächst einen eigenen Antrag geplant hatten . Der nun angenommene Antrag trug den Namen »Frieden und Freiheit in Europa verteidigen – Umfassende Unterstützung für die Ukraine«. Offenbar wollte man nicht schon im Titel das Wort »Waffen« verwenden.

Bild vergrößern Angriff auf eine ukrainische Bahnanlage: »Wichtige Rolle in der Logistik des Krieges« Foto: Miguel Gutierrez / Agencia EFE / IMAGO

Bild vergrößern SPD-Politiker Kutschaty Foto: Marcus Simaitis

Eine ärgerlichere Peinlichkeit ist der Altpolitiker Schröder, der meines Wissens nie Latein gelernt hat, inzwischen für viele seiner Parteigenossen in der SPD. Auch für Thomas Kutschaty, der gern zum Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen gewählt werden möchte. Der SPD-Spitzenkandidat sagt im Interview mit meinen Kollegen Lukas Eberle und Christian Teevs, dass er die Anträge von SPD-Ortsvereinen auf Schröders Parteiausschluss richtig findet . »Es ist gut, dass in Deutschland kein Parteivorstand einfach entscheiden kann, ein Mitglied rauszuwerfen«, sagt er. Aber er wünsche sich den Tag herbei, an dem Gerhard Schröder die Partei verlässt. Der Historiker Gerd Koenen sagt im Interview mit meiner Kollegin Interview Anna Reimann , die Sozialdemokraten seien in der längsten Zeit ihrer 150-jährigen Geschichte eigentlich stets die Partei in Deutschland gewesen, die den autokratischen Regimes in Russland, zuerst in Gestalt des Zarentums und später der bolschewistischen Parteidiktatur, als schärfste Kritikerin gegenüberstand. Nur leider hat Gerhard Schröder diese schöne Tradition, mit großer Entschiedenheit für verfolgte Demokraten einzutreten, nicht fortgesetzt. Lesen Sie hier das ganze Interview mit Kutschaty: »Ich wünsche mir den Tag herbei, an dem Gerhard Schröder die Partei verlässt« 3. In Spanien ist Werbung für rosa Spielzeug künftig untersagt – wohl ein sinnvoller Schritt, um Kinder vor sexistischen Klischees zu bewahren. Mädchen, so hat sich die spanische Werbeindustrie nun verpflichtet, dürfen in der Werbung für Spielzeug künftig nicht mehr in »diskriminierender oder herabwürdigender« Weise gezeigt werden. Mit der Regierung in Madrid haben sich die Werberinnen und Werber auf Regeln gegen geschlechtsspezifische Spielzeugreklame geeinigt. Beide Seiten unterzeichneten eine Vereinbarung. Ziel sei es, ein »pluralistisches, egalitäres und stereotypenfreies Bild von Minderjährigen zu fördern«, heißt es.

Bild vergrößern Nicht immer nur alles in Rosa für Mädchen: Die neuen Regeln in Spanien sollen ein »pluralistisches, egalitäres und stereotypenfreies Bild von Minderjährigen« fördern (Symbolbild) Foto: YakobchukOlena / iStockphoto / Getty Images

Werbung für Spielzeug, das sich etwa auf Pflege, Hausarbeit oder Schönheit bezieht, dürfe sich nicht exklusiv an Mädchen richten. Stillschweigende Hinweise in der Werbung etwa durch die klassischen Farben Rosa für Mädchen und Blau für Jungen sind untersagt. Der Markt für Spielwaren ist auch in Deutschland bislang traditionell zweitgeteilt, hat meine Kollegin Maren Keller vor einer Weile in einem amüsanten Text geschrieben . »Einen für Jungen und einen für Mädchen. Der eine ist blau und schwarz. Er wird von Superhelden und Polizisten bevölkert, von Piraten, Fußballspielern und Forschern. Der andere ist rosa und glitzert und wird von Einhörnern, Ponys und Prinzessinnen beherrscht.« Gendermarketing heißt die Taktik, zwei Varianten eines Produktes zu bewerben, einmal für Jungen und einmal für Mädchen. »Organisationen wie Pinkstinks kritisieren Gendermarketing schon seit Langem, weil Kindern hier oft überkommene Rollenbilder vorgeführt werden: die Puppenküche für Mädchen, die Ritterburg für Jungen.« Hilft ein Verbot für rosa? »Werbung, die sich an Kinder richtet, zu regulieren, ist immer wünschenswert«, sagt meine Kollegin Carola Padtberg aus dem Kulturressort, die selbst drei Kinder hat. »Denn sie sind am anfälligsten für verlogene Versprechen – und den perfiden Methoden der Wirtschaft komplett ausgeliefert.« Lesen Sie hier mehr: Spanien verbietet sexistische Spielzeugwerbung (Sie möchten die »Lage am Abend« per Mail bequem in Ihren Posteingang bekommen? Hier bestellen Sie das tägliche Briefing als Newsletter.)

Bild vergrößern Die Geburt einer großen deutschen Elf Foto: IMAGO / Sven Simon

Sport ist sinnlos, aber in beunruhigenden Zeiten wie den jetzigen eine heitere Ablenkung. Mein Kollege Peter Ahrens schreibt über einige große Augenblicke der Fußballgeschichte. Sie ereigneten sich bei einem Länderspiel vor 50 Jahren, am 29. April 1972, im Londoner Wembleystadion. Es war der erste Sieg einer deutschen Elf in England, »auf dem heiligen Londoner Rasen«, wie Peter es ausdrückt. »Es gibt wenige Spiele, die in der deutschen Fußballhistorie so mit Mythen umrankt sind wie dieser Abend im englischen Regen.« Wer das Spiel heute anguckt, der sehe die pure Freude am Fußball, »die frühlingshaften grünen Trikots der deutschen Elf« und ein »rasantes pausenloses Hin und Her über 90 Minuten«. Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Wie vor 50 Jahren Englands Fußball in Wembley (gegen Deutschland) zugrunde ging Was wir heute bei SPIEGEL+ empfehlen Null Prozent auf alles: Neben der Energie sind vor allem Lebensmittel teurer geworden. Eine vorübergehende Streichung der Mehrwertsteuer könnte Verbraucher entlasten. Was spricht dafür und was dagegen?

Was heute weniger wichtig ist

Bild vergrößern Roland Kaiser Foto: Britta Pedersen / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Bild vergrößern Foto: plassmann / Thomas Plaßmann

Und heute Abend? Könnten Sie sich Deutschlands beliebtesten Baumpfleger im Film anschauen. In der Mediathek des Senders 3sat wird derzeit der zuvor schon in manchen Kinos gespielte Film »Das geheime Leben der Bäume« präsentiert . Dessen Stars sind natürlich einerseits der deutsche Wald und andererseits der Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben. Mein Kollege Tobias Becker hat den Film gesehen und schreibt : Auch im Film »haut Wohlleben all die Klassikerzitate raus, für die ihn Fans lieben.«

Bild vergrößern Förster Wohlleben im Film »Das geheime Leben der Bäume«