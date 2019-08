hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: El Paso und Dayton - Trump spricht von "Verbrechen gegen die Menschlichkeit"

Um sechs Uhr in der Früh schon sitzen am Montag die Menschen in El Paso auf den Bordsteinen vor dem Blutspendezentrum. Sie wollen helfen, irgendetwas tun nach der schrecklichen Tat, die am vergangenen Wochenende in ihrer Stadt geschah.

Am Samstagmorgen schoss der 21-jährige Patrick C. in einem Einkaufszentrum in der texanischen Grenzstadt El Paso um sich. Er tötete 20 Menschen, 26 wurden verletzt. Ermittler stufen den Fall als inländischen Terrorismus ein und prüfen ein Onlinepamphlet, das vom Täter stammen könnte. Darin heißt es: "Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas." Nur wenige Stunden später tötete ein 24-Jähriger in Dayton, Ohio, neun Personen.

Die Menschen in El Paso stehen unter Schock. "Sie halten aber auch zusammen, sie wollen etwas Gutes tun", sagt meine Kollegin Anna Clauß. Sie ist vor Ort (zur Reportage). Und sagt, die Debatte über ein Verbot von Schusswaffen ist in den USA wieder voll entbrannt. Täglich sterben in den USA Menschen durch Waffengewalt. Sehen Sie hier das Video.

Christian Chavez/ AP Am Abend nach dem Massaker versammeln sich in El Pasos Partnerstadt Ciudad Juárez Menschen um der Opfer zu gedenken

Die Attacken seien "Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagte US-Präsident Donald Trump heute bei einer Ansprache im Weißen Haus. Die USA müssten Rassismus und "White Supremacy", die Ideologie weißer Vorherrschaft, verurteilen. Er forderte die Todesstrafe für Gewalttäter wie jenen in El Paso und Dayton.

New-York-Korrespondent Marc Pitzke schreibt, Trump selbst gehöre zu denen, die Hass schürten. Für Trump seien die Schuldigen geisteskranke Einzeltäter, von denen er sich nur wenn nötig distanziere. Dabei tobe "der neue Bürgerkrieg längst vor den Augen aller Amerikaner".

Pitzke schreibt auch: Die meisten einheimischen Terroranschläge und Massaker in den US gehen nach Erkenntnissen des FBI inzwischen auf das Konto rassistischer und antisemitischer Gruppen.

Die Zahl des Tages: 240

Um sagenhafte 240 Prozent sind in München die Kaufpreise für Einfamilienhäuser zwischen 2008 und 2018 gestiegen. In anderen Städten sieht es ähnlich aus. Experten warnen in vielen Städten vor einer "hohen Blasengefahr". Wie ist es in Ihrer Region? Klicken Sie sich durch unseren Überblick auf der Deutschlandkarte.

Sina Schuldt / DPA München: Um bis zu 240 Prozent stiegen hier die Kaufpreise für Einfamilienhäuser

News: Was Sie heute wissen müssen

DPA Topmodel Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz: "We did it!"

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wohin mit dem Restgeld aus der Urlaubskasse? Anlageprofi Harald Schmidt gibt Tipps und rät: Jetzt billig Aktien kaufen. Oder Gold. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Ein Desaster für viele Händler": Die EU verschärft die Regeln für das Bezahlen im Netz, doch Kunden und Firmen sind erschreckend unvorbereitet. Meine Kollegin Kristina Gnirke schreibt, warum Chaos beim Onlineshopping droht.

Huch, wir könnten gewinnen: Die Linkspartei schrumpft seit Jahren, die Grünen spielten lange keine Rolle. Nach den Landtagswahlen im Osten könnten ausgerechnet die beiden Parteien einen Regierungschef stellen.

JENS SCHLUETER/EPA-EFE/REX

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Lesen Sie den Roman "Pixeltänzer" von Berit Glanz. Die Protagonistin arbeitet in einem Start-up, programmiert, speeddated und lebt im totalen Jetzt. Ausgerechnet über ihre Weck-App erhält sie einen Ruf aus der Vergangenheit, dem sie sich nicht entziehen kann. Mein Kollege Volker Weidermann schreibt in seiner Rezension, "das ist großartig und ermutigend. Als Roman. Und als Idee."

Hans Blossey/ imago images Vor Rügen: Die 19 Quadratkilometer große Ostseeinsel Hiddensee.

Oder träumen Sie sich fort auf die Insel vor der Insel: Im Mittelmeer, Atlantik oder in der Ostsee locken schöne kleine - oft wenig bekannte - Inseln. Hinreisen müssen Sie selbst - ansehen können Sie sie schon einmal hier.

