Ist das nicht egal? Sollen die Leute doch glauben, was sie wollen? Nein, in Wirtschaft und Politik spielen Erwartungen und Erwartungserwartungen eine wichtige Rolle – und die Psychologie. Beispiel Inflation: Wenn ich glaube, die Preise steigen, verlange ich mehr Lohn, Vermieter verlangen höhere Mieten, Restaurantbesitzer drucken neue Speisekarten, Firmen erhöhen ihre Preise. »Alle ringen darum, bei der erwarteten weiteren Teuerung nicht ins Hintertreffen zu geraten und auf der Verliererseite zu enden«, wie es unser Kolumnist Henrik Müller erklärt.

Was heißt die Skepsis für die E-Autos? »Politisch ist sie heikel«, sagt mein Kollege Nils Sorge aus unserem Mobilitätsressort. »Schon jetzt gelingt es populistischen Kräften, die Technik als schädlich darzustellen – oft mit Falschbehauptungen. Wächst das Vertrauen in den Antrieb nicht bald, könnte der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor noch einmal zum großen Streitthema werden.«

2. Verweigerungshaltung

Ein peinlicher Fehler ist mir gestern in der Lage am Abend unterlaufen: Ich habe Oberstleutnant geschrieben und Oberleutnant gemeint, als es um Cem Özdemirs Wehrübung ging. Der Unterschied ist zwar nicht so groß wie zwischen »Herr Ober« und »Herr Oberst«, relevant ist er trotzdem. Vielen Dank allen Leserinnen und Lesern, die mich darauf aufmerksam gemacht haben – wir haben es korrigiert.

Ich will den Fehler nicht kleinreden. Aber vielleicht verweist so ein Lapsus auf ein größeres Problem: Lange hielten die allermeisten Deutschen es für einen zivilisatorischen Fortschritt, sich mit dem Militär nicht befassen zu müssen, mich eingeschlossen. Bloß keine Uniformen, bloß keine öffentlichen Gelöbnisse, bloß keinen Wehrdienst. Schon der Auftritt von Soldaten bei Berufsmessen oder an Schulen hatte das Zeug zum Aufreger. Aus den Augen, aus dem Sinn, so war der Umgang mit der Bundeswehr. Die militärische Erfahrung beschränkte sich aufs Kino: von »Full Metal Jacket« bis »Top Gun«.

Ist schwieriger geworden, seit der Krieg nähergerückt ist. Nein, wir sollten nicht zu unkritischen Bellizisten werden. Aber ja, die innere Distanz zur Bundeswehr, die es in Teilen der Gesellschaft noch immer gibt; die Geringschätzung, diese »Die waren zu doof zu verweigern«-Haltung müssen wir uns abgewöhnen.

In der Berichterstattung merken wir: Das Interesse an Strategie und Taktik, an Waffen und militärischem Gerät bei unseren Leserinnen und Lesern hat seit Russlands Überfall auf die Ukraine massiv zugenommen. Glücklicherweise habe ich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesen Themen besser auskennen als ich. Mein Kollege Christoph Seidler aus unserem Wissenschaftsressort erklärt in diesem Video, warum die MiG-29 zwar ein veralteter Kampfjet aus Sowjetzeiten ist, den Ukrainern aber durchaus hilft.