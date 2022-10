Obwohl sie über Dystopien schreibt, blickt Atwood optimistisch auf die Welt: »Es ist doch so: Wenn man pessimistisch ist, unternimmt man nichts«, sagte sie meiner Kollegin Elisa von Hof aus unserem Kulturressort. Natürlich sei etwa die Lage für Frauen in den USA angesichts des gekippten Abtreibungsrechts »beschissen«, aber das »sei nicht von Dauer«. Insgesamt leben wir nicht in der schlechtesten Zeit, findet sie. Anfang der Achtzigerjahre etwa habe sie von Berlin aus Länder hinter dem Eisernen Vorhang besucht, »die damalige DDR, Polen, das heutige Tschechien. Glauben Sie mir, es ging der Welt schon schlechter«.

Ob sie ein glücklicher Mensch ist? »Schon, ich bin jedenfalls nicht depressiv«, sagt Atwood.

Lesen Sie hier das ganze Gespräch: »Als Frau bist du entweder die freundliche Omi oder die böse Hexe«

