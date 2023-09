Es gibt verschiedene Virenvarianten der Vogelgrippe, besorgniserregend ist unter anderem das Virus H3N8, das vor allem in Gefügelbeständen in China verbreitet ist. Einer Studie zufolge weist es nun zum Teil Mutationen auf, die eine Infektion zwischen Menschen wahrscheinlicher machen. H3N8 könne per Tröpfcheninfektion zwischen Säugetieren übertragen werden und vermehre sich erfolgreich in menschlichen Zellen aus Bronchien und Lunge, schreiben chinesische und britische Wissenschaftler in einem Fachblatt.

Bei Nachrichten wie dieser bin ich einigermaßen alarmiert, was natürlich mit den Erfahrungen der Coronapandemie zusammenhängt, die höchstwahrscheinlich auch in China ihren Ausgang nahm. H3N8 wird hauptsächlich durch Wasservögel übertragen, die in der Regel nicht erkranken. Auch eine Übertragung durch infizierte andere Wildvögel ist möglich. Nach drei Infektionen von Menschen, die direkten Kontakt zu lebendem Geflügel hatten, hat nun eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Großbritannien untersucht, inwiefern das Virus für Säugetiere und den Menschen gefährlich werden kann.

Unter anderem fanden die Forschenden eine Mutation im Viruserbgut, die das Andocken an menschliche Rezeptoren ermöglicht, um in eine Zelle zu gelangen, eine andere unterstützt die Vermehrung der Viren. »Das Auftreten eines solchen an den Menschen angepassten H3N8-Virus hat das Potenzial, sich leicht in der menschlichen Bevölkerung zu verbreiten«, schreiben die Forscher.

Wie besorgniserregend sind die neuen Erkenntnisse? »Im Vergleich zum Subtyp H5N1 des Vogelgrippevirus, das zuletzt Schlagzeilen machte, weil es in Spanien und Finnland Pelztierfarmen durchseuchte, ist der Subtyp H3N8 vergleichsweise selten«, sagt meine Kollegen Veronika Hackenbroich aus dem Wissenschaftsressort. »Erst ein Mensch ist, nach dem, was bislang bekannt ist, nachweislich daran gestorben.« Doch die Studie aus Großbritannien zeige jetzt: »H3N8 weist zum Teil Mutationen auf, die eine Infektion zwischen Menschen wahrscheinlicher machen.«

Über mögliche Erkrankungen sage das wenig – denkbar sei zum Beispiel, so Veronika, »dass das Virus während der Anpassung an den Menschen auch harmloser wird für den Menschen«.