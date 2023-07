Der Regisseur Romain Gavras, schreibt mein Kollege Oliver Kaever aus dem Kulturressort, verdichte »die Erfahrung des Aufstandes zu einem emotional und ästhetisch rauschhaften Erlebnis. Sich gegen den Staat und seine Repräsentanten in Uniform aufzulehnen, bekommt hier die Weihen eines griechischen Dramas.« Gleichzeitig richte sich der Film, der im vergangenen Sommer bei den Filmfestspielen in Venedig im Wettbewerb lief, an ein bildungsbürgerliches, traditionell linkes Publikum. Am Ende, schreibt Oliver, »gibt es nur Verlierer, aber die haben zumindest gegen das gekämpft, was so unausweichlich wirkt wie ein von Göttern vorgegebenes Schicksal«. Gavras nennt »Athena« folgerichtig eine »Tragödie«.

Einen schönen Abend. Herzlich

Ihr Oliver Trenkamp, Blattmacher in der Chefredaktion