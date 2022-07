Was tun, wenn der Flug gecancelt wurde? Wer einen innerdeutschen Flug gebucht hat, kann sein Ticket laut der Lufthansa auf deren Webseite ohne Zusatzkosten in ein Ticket der Deutschen Bahn umwandeln. Dabei sollte man aber darauf achten, dass der Bahnticketpreis nicht über dem ursprünglichen Preis des Fluges liegt. Wer weit reisen will, hat zwei Möglichkeiten: Entweder man wählt eine Umbuchung oder man setzt darauf, selbst einen Alternativflug zu buchen und sich den Preis des Lufthansa-Tickets später erstatten zu lassen.

Mir war es in diesem Jahr zu riskant, Urlaub zu buchen, der mit Überraschungen am Flughafen verbunden ist. Ich wage ein anderes Experiment und werde mit der Familie im E-Auto durch Italien, Österreich und Slowenien nach Kroatien reisen. Mit großem Interesse habe ich deshalb den Text meines Kollegen Martin Wittler gelesen . Er weiß, in welchen Ländern man mit dem Elektroauto die Busspur nutzen kann (Polen, Dänemark, Norwegen), wo es mehr Ladepunkte als Tankstellen gibt (Schweiz) und wo man umsonst Strom tanken kann. Hurra, unter anderem in Kroatien!

