Ein Traditionsverlag steht vor dem Exitus, ganz ohne Zutun einer künstlichen Intelligenz: Der Medienkonzern Bertelsmann hat heute verkündet, dass er 23 Titel von Gruner + Jahr einstellen wird. Die Liste reicht von der gedruckten »Eltern«-Ausgabe über mehrere »Geo«- und »Brigitte«-Ableger bis zu jüngeren Blättern wie »Guido«, »Barbara« und »Gesund leben«. Weitere Magazine wie »P.M.«, »Art«, »11 Freunde«, »Business Punk« oder »Beef« sollen verkauft werden. Auch die Beteiligung an »Landlust«, »Essen & Trinken« und »Living At Home« steht zur Disposition.

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe ziehe mit dem radikalen Schritt die Konsequenzen aus der gescheiterten Fusion von Gruner + Jahr mit RTL, analysieren Anton Rainer und Isabell Hülsen aus unserem Wirtschaftsressort .: »Ein »crossmedialer nationaler Medien-Champion« sollte entstehen und Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro heben. Am Ende entstand vor allem großes Chaos.«

Von bislang 1900 Vollzeitstellen bei Gruner + Jahr sollen nun 500 wegfallen. Weitere 200 würden gehen, sollten ihre Magazine tatsächlich einen Käufer finden. Doch auch für alle anderen mochte Rabe heute keine feste Beschäftigungszusage abgeben, er sagte: »Es gibt keine Garantien.«

Aus Transparenzgründen möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass Bertelsmann indirekt mit 25,5 Prozent am SPIEGEL beteiligt ist. Weil ich für drei Jahre Geschäftsführer der SPIEGEL-Mitarbeiter KG war, der wiederum 50,5 Prozent des SPIEGEL gehören, sind mir einige Verantwortliche des Mediendramas ebenso bekannt wie Teile seiner Vorgeschichte. Nur so viel: Es lag gewiss nicht an einer allzu forschen Digitalisierungsstrategie, dass Zeitschriften, die schon bei meinen Eltern auf dem Wohnzimmertisch lagen, den Bach hinuntergegangen sind.

Nun werden Sie als jemand, der nicht in der Medienbranche arbeitet, vielleicht denken: Warum so ein Bohei, wenn irgendwo 500 Arbeitsplätze verloren gehen? Passiert das nicht jeden Tag irgendwo in Deutschland? Doch damit unterschätzen Sie vielleicht die Bedeutung, die Medien für die Gesellschaft haben. Und wie wichtig Meinungsvielfalt und Medienkonkurrenz für die Kultur eines Landes sind.

Ich wünsche den betroffenen Kolleginnen und Kollegen von Gruner + Jahr von Herzen alles Gute.

Lesen Sie hier mehr: Bertelsmann will bis zu 700 Stellen abbauen – und 23 Magazine einstellen

