Die Klimaprotestgruppe »Letzte Generation« hat, soweit sie vereinzelt nicht noch im Urlaub in Fernost ist, heute wieder Straßen in mehreren deutschen Städten blockiert. In Berlin klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten an einer Autobahnausfahrt und vor Kreuzungen fest, was lange Staus zur Folge hatte, deren klimaschädliche Wirkung vorsichtshalber noch niemand ausgerechnet hat. In Hannover kippten sie Farbe auf das Ernst-August-Denkmal. Auch in Leipzig, Magdeburg, Jena und München gab es Aktionen.

Nachdem am Wochenende Bundeskanzler Olaf Scholz die Klebeproteste kritisiert hatte (»Viele schütteln den Kopf. Ich auch«), wandte sich heute die Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, gegen die Aktionen. »Was ist die Botschaft daran? Was wollen die bewirken?«, so Dröge in einem RTL-Interview. »Wollen sie den Leuten etwa sagen, fahrt nicht mehr zur Arbeit oder bringt eure Kinder nicht mehr zur Schule – da passt Handeln und Botschaft nicht zusammen.«

Mitglieder der »Letzten Generation« haben dennoch angekündigt, die Proteste in den nächsten Tagen fortsetzen zu wollen. Tatsächlich ist es offenbar falsch zu glauben, von Festnahmen und Klageandrohungen ginge eine abschreckende Wirkung aus. Das Gegenteil ist der Fall: Erst die Auseinandersetzung mit der Staatsmacht führt zu jener Emotionalisierung, mit der die Aktivisten die Bevölkerung aufzurütteln gedenken. Auf die eine oder andere Weise.

Dazu passt, was am Wochenende die »Welt am Sonntag« über das Innenleben der »Letzten Generation« berichtete. In Excel-Tabellen mit persönlichen Daten, die unverschlüsselt im Internet kursierten, fanden sich demnach Kommentare über Gesundheitszustand und psychische Robustheit einzelner Mitglieder, auch über die Bereitschaft, im Zuge eines Protests ins Gefängnis zu gehen.

Eine »Letzte Generation«-Sprecherin sagte zwar, der Ordner seit veraltet. Dennoch bestätigt der Vorgang, wie ernst es der Bewegung ist. Und wie deprimierend es sein muss, sich und seine Gesundheit bei Aktionen zu verschleißen, die an Sinnlosigkeit kaum zu überbieten sind.

Lesen Sie hier mehr: »Letzte Generation« stellte Daten von Aktivisten ins Netz

3. Coronamasken: Auch nicht haltbarer als Himalayasalz