Was aber heißt der Kompromiss für Flüchtende, die an den europäischen Grenzen ankommen? Viele sollen unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen landen. Dort sollen die Geflüchteten ein sogenanntes Grenzverfahren durchlaufen: Beamte prüfen nicht in erster Linie die Fluchtgründe, sondern vor allem, ob der Asylantrag überhaupt zulässig ist. Sind die Menschen über einen Drittstaat eingereist, der als sicher gilt, könnte ihr Antrag pauschal abgelehnt werden. »Europa schottet sich ab«, berichten meine Kollegen Ralf Neukirch, Steffen Lüdke und Wolf Wiedmann-Schmidt (hier alle Details ).

»Auf dem Papier müssen die Zustände in den neuen Lagern menschenwürdig sein, doch in der Praxis bekommt Europa das jetzt schon nicht hin«, sagt Steffen, der als Reporter oft an Europas Außengrenzen unterwegs war. »Nichts spricht dafür, dass es besser wird, wenn man noch mehr oder größere Lager baut.«

Die große Frage ist, ob die Reform irgendeines der vielen Probleme der EU-Migrationspolitik lösen kann. Reduziert der Pakt die irreguläre Migration? »Eher nicht« meint Steffen. »Schnelle Verfahren bedeuten noch keine Rückführungen. Und die Abschiebungen scheitern vor allem daran, dass entsprechende Abkommen mit anderen Staaten fehlen.« Und werden Flüchtlinge durch die Reform besser behandelt? Werden die Verfahren wenigstens fairer? »Beides halte ich für nahezu ausgeschlossen«, sagt Steffen.

2. Fluchtgründe

Mehr als eine Million Menschen sind seit Putins Überfall aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, drei Viertel davon fanden privat eine Unterkunft. Anfangs schien die Solidarität der Deutschen grenzenlos, inzwischen protestieren wieder Wutbürger vor den Flüchtlingsheimen, und die AfD ist so beliebt wie zuletzt vor fünf Jahren.