Das Thema des Tages: Ein Pilot stirbt offenbar bei Absturz von zwei "Eurofightern"

Katastrophe über Mecklenburg: Zwei "Eurofighter" der Bundeswehr stürzten bei einer Übung ab. Einer der beiden Piloten konnte sich mit dem Schleudersitz retten, der andere ist möglicherweise tot - in der Nähe der Absturzstelle wurden am späten Nachmittag Leichenteile gefunden. Nach Informationen des SPIEGEL handelt es sich um den zweiten Piloten.

Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Drewitzer Sees rund 35 Kilometer südöstlich von Güstrow. "Die 'Eurofighter' stießen in der Luft zusammen und stürzten dann ab", bestätigte ein Sprecher der Bundeswehr dem SPIEGEL.

Die Jets gehörten zum Luftwaffengeschwader "Steinhoff" in Laage in der Nähe von Rostock. Insgesamt waren drei "Eurofighter" gemeinsam in für die Übung gesperrtem Luftraum unterwegs. Das Unglück geschah um 14 Uhr bei einer Luftkampfübung. Der dritte Pilot gab an, er habe anschließend zwei Fallschirme niedergehen sehen.

SPD-Vorstand spricht sich für Doppelspitze aus: Künftig soll auch ein Duo die Partei leiten können. Gewählt werden soll nach einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag im Dezember.

Hayoung Jeon/ REX/ EFE/ EPA Thorsten Schäfer-Gümbel, Malu Dreyer (M.) und Manuela Schwesig vom SPD-Vorstand

Scheuer bereitet Klage gegen Österreich vor: Der Verkehrsminister nennt die Straßensperrungen "zutiefst diskriminierend".

Europäischer Gerichtshof lehnt Polens Justizreform ab: Die Zwangspensionierung von Richtern verstößt gegen EU-Recht.

Keine Prämie für Demagogen: Es lohnt sich, genau hinzuhören, wenn ehemalige Bundespräsidenten reden. Von so einem "Erzieher zur Demokratie" kann man auch heute noch einiges lernen. Lesen Sie hier die Kolumne von Stefan Kuzmany.

"Diese Wahl hat Signalwirkung": Der Sieg von Ekrem Imamoglu in Istanbul ist ein Hoffnungszeichen für das Land. Aber was kann er gegen Erdogan ausrichten? Hier geht es zur Videoanalyse von Maximilian Popp.

DER SPIEGEL

Die Schizo-Hitze und ihre Folgen: Hier geht es zur Videokolumne von Harald Schmidt.

Jörg Bergmann/ BILD Großeinsatz der Polizei gegen arabische Familie in Berlin (Archivaufnahme)

Wie der Staat den Clans ans Geld geht: Seit zwei Jahren kann die Justiz durch eine Gesetzesreform dubiose Vermögen leichter einkassieren. Die bislang spektakulärste Aktion: der Schlag gegen den Rammo-Clan.

Patrick Runte / SPIEGEL WISSEN Britta Freith im Hörsaal

Neues Lernen mit 50? So geht es: Britta Freith hat als Erwachsene ihr Biologiestudium wieder aufgenommen und jede Klausur geschafft. Also nur Mut: Man kann in jedem Alter Neues lernen - wenn man diese Tricks beachtet.

Ein Wimbledonpokal, ein Bambi, eine Socke: 82 Gegenstände aus dem Besitz von Boris Becker werden jetzt online versteigert. Die von einem Konkursgericht für zahlungsunfähig erklärte Tennislegende hatte sich lange dagegen gewehrt, aber ab heute geht es los.

Wyles Hardy & Co/DPA Beckers Trophäen

Schauen Sie sich "Long Shot" im Kino an: In der Komödie spielt Charlize Theron eine US-Außenministerin, die sich in einen übergewichtigen Reporter verliebt. Eine Geschichte, die sich herzerfrischend wenig um die Gesetze des sexuellen Marktwerts und der Wahrscheinlichkeit schert, schreibt mein Kollege Wolfgang Höbel.

STUDIOCANAL Seth Rogen und Charlize Theron in "Long Shot"

