Das Thema des Tages: Europawahl

Am 26. Mai ist Europawahl, und in der EU läuft der Wahlkampf. Bislang ist er noch etwas lahm, schrieb meine Kollegin Valerie Höhne kürzlich: Die deutschen Bewerber sind noch wenig bekannt. Selbst den Unionsspitzenkandidaten Manfred Weber aus der CSU, der Kommissionspräsident der EU und damit der Nachfolger von Jean-Claude Juncker werden will, kennen laut einer Umfrage nur 26 Prozent der Deutschen.

Wenn Sie noch nicht wissen, wen Sie bei der Europawahl in zwei Wochen wählen wollen, dann machen Sie doch den Test:Hier geht's zum Wahl-O-Mat.

Zumindest haben die sechs Kandidaten für das Amt des Kommissionschefs sich nun einmal im TV duelliert. Am interessantesten, so schreibt mein Kollege Peter Müller, war dabei die Geheimkandidatin Margrethe Vestager aus Dänemark. Den Job könnten jedenfalls alle drei, die ernsthaft infrage kommen. Und das sind Weber, Vestager und Frans Timmermans.

Francisco Seco/ AP Margrethe Vestager

Außerdem munkelten viele in Deutschland: Geht am Ende vielleicht doch Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Brüssel und wird die nächste EU-Ratspräsidentin?Jetzt hat sie ein weiteres politisches Amt nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft ausgeschlossen.

Mein Kollege Alex Sarovic hat sich einmal Europas rechte Parteien angesehen. Sie haben gemeinsame Gegner - Eliten, Bürokraten und Migranten - und würden am liebsten die EU von innen umkrempeln. Doch einer echten Allianz stehen gravierende Unterschiede zwischen AfD, Lega und Co. im Weg.

Die Zahl des Tages: 75 Dollar

Eine Tasse Kaffee für 75 Dollar - finden Sie teuer? Eine kalifornische Kaffeehauskette nicht. Die serviert jetzt den wohl teuersten Kaffee der Welt. Er heißt "Elida Natural Geisha 803" und kostet 803 Dollar pro amerikanischem Pfund. Sein Geschmack soll an Tee erinnern, mit Noten von Jasmin und Beeren. Der Großteil der seltenen Arabica-Sorte wurde bislang nach China, Japan und Taiwan verkauft. Die Kaffeehauskette in Kalifornien hat jetzt genug Kaffee für etwa 80 Tassen erstanden.

News: Was Sie heute wissen müssen

Alabamas Gouverneurin hat ein Gesetz unterzeichnet, das Abtreibungen verbietet: Die Republikaner hoffen auf einen landesweiten Effekt.

ALABAMA GOVERNOR OFFICE HANDOUT/EPA-EFE/REX Gouverneurin Kay Ivey unterschreibt den Alabama Human Life Protection Act

EU-Kommission verhängt Milliardenstrafe gegen Großbanken: Beim Devisentausch hatten sie sich illegal abgesprochen.

Beim Devisentausch hatten sie sich illegal abgesprochen. US-Regierung streitet über Geheimdiensterkenntnisse zu Iran: Wie ernst ist die Bedrohung durch Iran wirklich? Die Meinungen in DC gehen auseinander.

Wie ernst ist die Bedrohung durch Iran wirklich? Die Meinungen in DC gehen auseinander. Forscher will Jahrhunderträtsel gelöst haben: Er habe die mysteriösen Schriftzeichen des 200-seitigen Voynich-Manuskripts entschlüsselt.

Er habe die mysteriösen Schriftzeichen des 200-seitigen Voynich-Manuskripts entschlüsselt. Boris Johnson will Premierminister werden: Großbritanniens Premier Theresa May hat ihren Rücktritt angeboten. Boris Johnson hat sich nochmal erklärt.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Angela Merkel als Königin von Europa: Sie stehe "für kein weiteres politisches Amt, egal wo es ist, auch nicht in Europa, zur Verfügung", sagt die Kanzlerin. Warum?, fragt Harald Schmidt im Video.

SPIEGEL ONLINE

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Mit dieser Strategie wäre Europa kaum zu schlagen: Die Zukunft der EU entscheidet sich in der Wirtschaft. Europa muss endlich Ernst machen mit dem Binnenmarkt.

"Ich bin immer noch gut": Nigel Farage erntet mit der Brexit-Partei viel Zuspruch. Hier spricht er über seine Sehnsucht, das politische System zu zerstören - und sagt, was er nach einer erfolgreichen EU-Wahlschlacht plant.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

capelight pictures/ Ascot Elite Die elegante Witwe Greta, gespielt von Isabelle Huppert

Was Sie schauen könnten: Bei uns in Hamburg regnet es mal wieder. Was ist da gemütlicher als ein Abend im Kino? Da glänzt Isabelle Huppert nämlich seit heute im Psychothriller "Greta" als Stalkerin in einem Spiel aus Paranoia und psychischer Gewalt. Gut, das klingt jetzt weniger gemütlich als versprochen, ist dafür aber spannend.

