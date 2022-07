Begründet wird die Zinsanhebung der EZB mit der Inflation. Sie ist mit derzeit 8,6 Prozent alarmierend hoch im Euroraum, auch weil der Ukrainekrieg und die Pandemiefolgen die Weltwirtschaft lähmen. »Der EZB-Rat hielt es für angemessen, einen größeren ersten Schritt auf dem Weg zur Normalisierung der Leitzinsen zu tun«, teilte die Notenbank heute mit.

Wenn Notenbanken die Zinsen erhöhen, hat das erst einmal keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Inflation. Selbst Notenbanker räumen ein, dass sechs, eher zwölf Monate nötig sind, damit die Verbraucherpreise sinken. Der Lieferstau in China mit seinem Null-Covid-Regime löst sich nur langsam auf. Dass der Kriegstreiber Wladimir Putin seine Armee aus der Ukraine zurückzieht, Weizenlieferungen freigibt und freiwillig den Gashahn aufdreht, ist ebenso unwahrscheinlich wie das Ende der Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland.

All das aber treibt stark die Preise. Dennoch hoffen die Volkswirte der EZB, dass die Inflation in den kommenden Jahren wieder sinkt. Sie erwarten für 2023 eine Teuerungsrate von durchschnittlich 3,5 Prozent und für 2024 von 2,1 Prozent. Auch viele neutrale Experten glauben, dass sich die Lage beruhigt.

Gilt das auch für den Anleihemarkt? Dort hat die frühzeitige Ansage der EZB am 9. Juni, die Leitzinsen auf ihrer Sitzung an diesem Donnerstag anzuheben und mit dem Ankauf von Staatsanleihen aufzuhören, für ein regelrechtes Beben gesorgt. An dem werden auch die Staatsschulden gehandelt. Insbesondere die Anleihen von Italien – nach Griechenland das prozentual am höchsten verschuldete Euro-Mitglied und politisch instabil – verloren erheblich an Kurswert. Deshalb kündigte die EZB bereits am 15. Juni an, notfalls mit gezielten Käufen von Staatsanleihen deren Kurse zu stützen und Renditen zu senken, um einzelnen Ländern zu helfen.

»Dass die EZB ihre wichtigsten Zinsen nicht, wie seit Wochen erwartet, um 25, sondern sogar um 50 Basispunkte anheben würde, hatte sich seit wenigen Tagen abgezeichnet«, sagt mein Kollege Tim Bartz. Der Inflationsdruck sei inzwischen so hoch, dass auch die geldpolitischen »Tauben« kaum noch Argumente für einen lockeren Kurs haben. »Da hat sich in den Beratungen der Notenbankchefs und EZB-Direktoren die Stimmung in den letzten Tagen merklich gedreht.«

Die Inflation werde die EZB zwar damit kurzfristig nicht senken. Aber die Hoffnung sei, dass die Zentralbank die Inflations-Erwartungen »verankern« und die Inflation so doch in den Griff kriegen. Langfristig problematisch sei, dass die EZB beschlossen hat, abermals Staatsanleihen von Ländern zu kaufen, die die Investoren zuhauf auf den Markt schmeißen. »Der Lackmustest kann rasch kommen«, so mein Kollege Tim. »Sollten sich bei vorgezogenen Neuwahlen in Italien Rechtspopulisten und Neofaschisten durchsetzen, dürften die Investoren Italien fallen lassen. Dann müsste die EZB als Käufer der Schulden eines europäischen Kernstaates einspringen, der von Radikalen regiert wird. Einfach war der EZB-Job noch nie, aber jetzt droht ein Pakt mit dem Teufel.«

2. Nach dem Rücktritt von Mario Draghi als Regierungschef muss Italien neu wählen – dabei könnten die Postfaschisten triumphieren

Die italienische Politik war heute nicht bloß im Zusammenhang mit dem EZB-Zinsentscheid ein Aufreger. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Vormittag den Rücktritt des Regierungschefs Mario Draghi angenommen. Die Regierung bleibe für die laufenden Geschäfte aber noch im Amt.

Draghi, der früher mal Chef der EZB war, hatte sein Amt schon in der vergangenen Woche zur Verfügung gestellt. Er war von Mattarella jedoch beauftragt worden, die Lage neu zu bewerten. Daraufhin versuchte Draghi, seine Koalitionspartner wieder zusammenzubringen. Am Mittwoch forderte er einen »Pakt« zwischen den Parteien, um die Krise zu beenden. Bei einer Vertrauensabstimmung im Senat am Mittwochabend erhielt der Premier dann zwar eine Mehrheit, Draghis drei große Koalitionsparteien Lega, Forza Italia und Fünf-Sterne-Bewegung hatten ihre Teilnahme an dem Votum jedoch zurückgezogen. Die Bemühungen Draghis wurden damit faktisch torpediert.