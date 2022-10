Alfons Schuhbeck ist heute wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden, ohne Bewährung. Kurz musste ich an meinen Berufseinstieg denken: Angefangen habe ich einst nicht als Journalist, sondern als Koch. Vom Beginn einer Karriere kann man nicht sprechen, aber einige Jahre habe ich mein Geld damit verdient, den Sonntagsfrühstückern ihre Crêpes mit Obstsalat anzurichten, den Pseudo-Feinschmeckern ihr Rumpsteak durchzubraten und den Spättrinkern kurz vor Küchenschluss noch schnell ein Bauernfrühstück zu machen (»Die Gurke kannst du weglassen!«). Mein Idol war der US-amerikanische Küchenchef Anthony Bourdain, der damals sein erstes Buch geschrieben hatte über die Irrheiten seiner Branche. An einer Stelle schreibt er über seinen Sous-Chef und wichtigsten Kollegen:

»Was ihn in meinen Augen zu einem ernst zu nehmenden Menschen machte, war die Nacht, in der er sich ein Messer durch die Hand rammte, als er versuchte, gefrorenes demi-glace aus einem Eimer zu hacken. Das Blut spritzte in sämtliche Richtungen, er wickelte die Hand in seine Schürze und hörte sich meine Instruktionen an: Schwing Deinen traurigen Hintern ins Saint Vincent Krankenhaus, die haben eine schnelle Notaufnahme. Lass Dich zusammenflicken, und in spätestens zwei Stunden tanzt Du hier wieder an. Die Gäste werden uns heute abend überrollen und ich brauch dich an deinem Posten. Neunzig Minuten später war er wieder da.«

Unter Köchen ist das eine Liebeserklärung. Und sie zeigt: Es läuft in der Küche nicht immer nach den Regeln, die der Arbeitsschutz, das Gesundheits- oder Finanzamt vorsehen. Auch Schuhbeck stellt es so dar, als habe er sich verzettelt, 20 Stunden Arbeit, 7 Tage die Woche, »mit Leib und Seele Gastronom, aber kein guter Kaufmann«.