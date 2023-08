Was er nicht mehr mitansehen musste, war die Siegerinnenehrung. Und die Bilder eines erzwungenen Kusses, über den nun die Welt diskutiert. Nur Minuten nach dem gewonnenen WM-Finale presste der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales der Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt seine Lippen auf den Mund. Einfach so – von Reue zunächst keine Spur, die Entschuldigung ließ einige Zeit auf sich warten.

Mein Kollege Steffen Lüdke nimmt den skandalumwitterten Funktionär genauer unter die Lupe , »der für all das steht, was Spanien nicht mehr sein will«, wie Steffen schreibt, »ein Macho, ein sogenannter baboso, ein aggressiver Lustmolch, der Frauen ungefragt und ungewollt Küsse aufzwingt«. Die Diskussion berühre das spanische Selbstbild als progressive Gesellschaft, sagt Steffen. Es gehe nur noch vordergründig um Rubiales; verhandelt werde längst auch die Frage, ob so ein Mann im heutigen Spanien seinen Job behalten könne.

3. Die Weltordnung der Ziegelsteine

Angefangen hat alles mit einem Aufsatz: »The World Needs Better Economic BRICs«, schrieb Jim O’Neill im November 2001. Damals war er Chefökonom der Investmentbank Goldman Sachs, und er hatte über Schwellenländer sinniert, wie so viele seiner Kollegen auch. Doch O’Neill erfand ein Akronym, mit dem er die wichtigsten aufstrebenden Staaten zusammenfasste: Brasilien, Russland, Indien und China – kurz Bric, was klingt wie das englische »brick«, also Ziegelstein. Keine fünf Jahre nach O’Neills Wortspiel trafen sich die Außenminister der vier Länder gemeinsam in New York. Und 2009 tagten dann die Ziegelsteinstaaten zum ersten Mal offiziell in Jekaterinburg. Seitdem kommen die Staats- und Regierungschefs jedes Jahr zusammen. Insgesamt sind es nun fünf Teilnehmer, 2010 trat Südafrika dem Klub bei.